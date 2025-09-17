К НАМ ЕДЕТ КОНСТАНТИН ХАРСКИЙ — ФИЛОСОФ И МЫСЛИТЕЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Когда вы впервые узнали о Константине и чем вам понравилась его личность?

Евгения Фатеева: Я познакомилась с Константином во время отпуска на Алтае, совершенно случайно включив в наушниках его аудиокнигу «Осторожно, двери открываются». В качестве пролога было интервью с самим автором. Слушая его, я подумала: «Какой умный человек, как нестандартно он мыслит, как увлекательно и легко рассказывает о том, чего многие боятся — о продажах. Хочу познакомиться с ним лично». Подумала и забыла. Книгу с упоением прослушала за 2 дня. Восторг! И каково же было мое удивление, когда, вернувшись в Красноярск, я узнала, что Антон Эмих привозит на свой Енисейский форум производителей рекламы в наш город Константина Харского! Я тут же поставила себе цель попасть на этот форум. В итоге моя мысль материализовалась: я не только услышала Константина со сцены, но и познакомилась лично на следующий день на бизнес-завтраке. И вот спустя время мы с Антоном делаем совместный проект и привозим Харского в Красноярск. Это говорит, что истории Константина объединяют людей и сподвигают на созидание нового.

Антон Эмих: Я познакомился с Константином на форуме в Петербурге в 2022 году. Его личность меня впечатлила, и я начал приглашать его на форумы производителей рекламы, которые я организую в Красноярске, Сочи и Москве. С Константином очень интересно общаться как с писателем. Рассказывая ему свои истории, ты можешь быть уверен, что самые интересные из них войдут в его новые книги. Его бизнес-тренинги рождаются из реальной жизни и опыта реальных людей.

Кому и чем это событие может быть полезно?

Антон: Мероприятие будет полезно как для бизнесменов, так и для их сотрудников, которые хотят выйти на новый уровень своего профессионального и личностного развития. А также, если ваш отдел продаж немного засиделся, и ему нужно зарядиться энергией.

Евгения: Это событие для собственников бизнеса, руководителей и всех, кто хочет выйти за пределы стандартных подходов и по-новому взглянуть на то, как работает их компания.

Какие методы Константин использует в своей работе?

Евгения: Уникальность Харского в том, что он не навязывает рецепты, а рассказывает истории. Ты слушаешь, смеешься, иногда даже замираешь от узнавания и вдруг понимаешь, что это прямой ответ на твой бизнес-вопрос. Это сторителлинг в чистом виде: из простых человеческих историй рождаются системные решения, которые можно применить уже завтра. Это не сухая лекция и не стандартный бизнес-тренинг. Это некий монодиалог — формат, где Константин делится историями, а истории, в свою очередь, становятся инструментами для бизнеса. Мы говорим о продажах, управлении и лидерстве, но не через слайды и графики, а через жизненные примеры, в которых каждый предприниматель узнает себя и свои ситуации.

Антон: Константин просто рассказывает истории, через которые ты получаешь фундаментальные знания в бизнесе, основываясь на опыте реальных людей. Когда я в третий раз позвал Харского выступать на форуме, многие спрашивали: «Зачем? Мы его уже слушали». А после четырех часов историй спикера без антракта выходили и благодарили меня. Лично я слушал Константина пять раз и каждый раз выходил с новыми мыслями. Его истории позволяют дойти до сути.

Почему вы считаете это событие значимым для Красноярска?

Антон: Впервые у автора со сцены нет задачи продать вам что-то. Вы слушаете истории, которые заставляют вас задуматься и отправиться в путь внедрения знакомых правил в вашу жизнь.

Евгения: Красноярск редко получает доступ к событиям такого уровня. Обычно, чтобы услышать Харского вживую, нужно ехать в Москву или Питер. А здесь у нас появляется возможность собрать местное бизнес-сообщество и услышать человека, которого называют живым гением, философом нашего времени. Это не просто очередная бизнес-встреча, это интеллектуальный концерт, где мысли и эмоции сплетаются в опыт, меняющий мышление. Лично я на многое решилась как предприниматель, прочитав его книгу и послушав на бизнес-завтраке. Это не всегда можно объяснить логически, но то, что истории Харского меняют жизнь в лучшую сторону и позволяют «закручиваться» новым энергиям, это факт.

Что гости смогут получить, посетив событие?

Евгения: Они получат новое видение, как продавать и управлять не через давление и контроль, а через истории, которые вдохновляют. Они уйдут с тем самым щелчком в голове, после которого смотришь на бизнес по-новому. Это заряд энергии и эмоций, которые нужны каждому предпринимателю, чтобы не застревать в рутине и идти дальше.

Антон: Вы точно получите тот самый заряд новых эмоций, который нужен нам для новых свершений в бизнесе. До встречи на событии!