«Белый маркет» пройдет в Красноярске с 20 по 22 декабря

Организатор мероприятия — команда Сибирского института развития креативных индустрий, рассказывает, что на «Белый маркет» заявилось более 100 участников. Это значит, у гостей будет огромный выбор вариантов подарков: свечи, украшения, косметика, керамика, игрушки, арт, предметы интерьера, винил, винтаж. Выставлять товары будут действительно зарекомендовавшие себя мастера и бренды.

На «Белом маркете» вы найдете отдельный корнер с дизайнерскими вещами, чтобы приобрести эффектный наряд для встречи 2025 года. Будут представлены бренды IRIS, Etme, Тилькона, La Perfe, Feathers, MARU design, PUOLI и многие другие.

За детские развлечения на празднике отвечает команда Mom’s Bazaar, которая много лет специализируются на семейных праздниках в городе.

Информационно и идейно «Белый маркет» поддерживает медиагруппа «Прима».

«Белый маркет» пройдёт в креативном кластере «Квадрат» (Красной Армии, 10, к4) с 20 по 22 декабря.