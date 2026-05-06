КРАСНОЯРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ПОКОРЯЕТ БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Два спектакля Красноярского музыкального театра вошли в конкурсную программу IX Большого Детского фестиваля. Экспертный совет выбрал 41 спектакль из 490 заявок, поступивших со всей страны. Красноярский музыкальный театр оказался в конкурсной программе сразу в двух номинациях. Речь идет о младшей и старшей возрастных категориях.
В первой, для самых маленьких зрителей, театр представит музыкальный спектакль «Чук и Гек» с пометкой 6+. Во второй, предназначенной для детей постарше, покажут постановку «Бой с Тенью», рассчитанную на зрителей от 12 лет. Обе работы поставила главный режиссёр Красноярского музыкального театра Джемма Аветисян.
Участие в конкурсной программе фестиваля дает театрам уникальную возможность показать свои спектакли на лучших сценических площадках Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга. Победителей определит независимое детско-юношеское жюри, чей возраст составляет от 8 до 16 лет. Эта особенность отличает Большой Детский фестиваль от многих других творческих соревнований.
Большой Детский фестиваль проводится ежегодно. В его рамках профессиональные коллективы представляют творческие проекты для детей и подростков в самых разных жанрах искусства. Художественным руководителем фестиваля является Сергей Безруков.
Стоит добавить, что БДФ включен в национальный проект «Семья». Фестиваль также проходит при поддержке федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Помощь в организации оказывают Президентский Фонд культурных инициатив и Министерство культуры Российской Федерации. Организаторами фестиваля выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.
