КАНСКИЙ ТЕАТР: ДЕРЗКАЯ ТРАГЕДИЯ В ВЕРОНЕ

В Канском драматическом театре готовится к премьере спектакль, который смело можно назвать не просто постановкой, а дерзким художественным жестом. 23 ноября на суд зрителей будет представлена трагикомедия «Чума на оба ваши дома!» в постановке заслуженного артиста России Андрея Пашнина. Это не просто очередное обращение к классике, а её язвительное, умное и безжалостное препарирование.
Пьеса Григория Горина, являющаяся остроумным и горьким продолжением знаменитой истории Шекспира, переносит нас в Верону, где трагедия только что отгремела, но вражда не утихла. Напротив, она впитала в себя горечь и пустоту. Склепы Ромео и Джульетты опустели, но город застыл в тягостном, гнетущем молчании, более страшном, чем яростные крики уличных стычек.
Что после «хэппи-энда» трагедии?
Отчаявшийся Герцог Веронский, уставший от бессмысленной бойни, предпринимает последнюю, казалось бы, гениальную в своей простоте попытку: он решает обручить новых, юных представителей враждующих домов — Монтекки и Капулетти. Брак по расчету, но с благой целью — положить конец кровопролитию. Но может ли такой союз исцелить вековую ненависть? Или он станет лишь новой миной замедленного действия, заложенной под хрупкий мир?
Зрителям предстоит окунуться в мир, где яд подозрений отравляет всё вокруг, где каждое слово — шифр, а каждый жест — вызов. Здесь нет места для высоких страстей и поэтических признаний под балконом. Любовь здесь — непозволительная роскошь и опасная слабость.
Диалог-антипод: сила чувства против власти предрассудков
Особый интерес премьере придает тот факт, что в репертуаре Канского театра уже есть классическая «Ромео и Джульетта» в постановке Снежаны Лобастовой. Новая работа станет её своеобразным диалогом-антиподом, зеркалом, отражающим изнанку романтического мифа.
Если шекспировская история — это гимн всепобеждающей силе чувств, способных разрушить любые преграды, то спектакль Пашнина — это приговор миру, в котором чувства оказались задавлены цинизмом, инерцией ненависти и социальными условностями. Это горькое размышление о том, что происходит, когда общество, не извлекшее уроков, вновь наступает на те же грабли.
Фантасмагория от Андрея Пашнина
Режиссёр-постановщик Андрей Пашнин обещает зрителям мощный сплав иронии, фантасмагории и горькой мудрости Горина, пропущенный через его собственный, острый и современный режиссёрский взгляд. Само название пьесы — «Чума на оба ваши дома!» — в его прочтении превращается из отчаянного возгласа умирающего в социальное проклятие, диагноз, который общество ставит само себе.
Этот спектакль призван не просто рассказать известный сюжет. Он бросает вызов. Он заставляет спросить себя: а не живём ли мы всё в той же Вере, спустя столетия? Не отравлены ли и наши дни той самой «чумой» вражды, нетерпимости и предрассудков, которые и сегодня угрожают самым светлым и искренним порывам человеческой души?
Премьера трагикомедии «Чума на оба ваши дома!» состоится 23 ноября на сцене Канского драматического театра. Это будет не просто театральный вечер, а повод задуматься, встряхнуться и, возможно, попытаться найти противоядие.
