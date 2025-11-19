КАНСКИЙ ТЕАТР: ДЕРЗКАЯ ТРАГЕДИЯ В ВЕРОНЕ

Диалог-антипод: сила чувства против власти предрассудков

Особый интерес премьере придает тот факт, что в репертуаре Канского театра уже есть классическая «Ромео и Джульетта» в постановке Снежаны Лобастовой. Новая работа станет её своеобразным диалогом-антиподом, зеркалом, отражающим изнанку романтического мифа.

Если шекспировская история — это гимн всепобеждающей силе чувств, способных разрушить любые преграды, то спектакль Пашнина — это приговор миру, в котором чувства оказались задавлены цинизмом, инерцией ненависти и социальными условностями. Это горькое размышление о том, что происходит, когда общество, не извлекшее уроков, вновь наступает на те же грабли.

Фантасмагория от Андрея Пашнина

Режиссёр-постановщик Андрей Пашнин обещает зрителям мощный сплав иронии, фантасмагории и горькой мудрости Горина, пропущенный через его собственный, острый и современный режиссёрский взгляд. Само название пьесы — «Чума на оба ваши дома!» — в его прочтении превращается из отчаянного возгласа умирающего в социальное проклятие, диагноз, который общество ставит само себе.