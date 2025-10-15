Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

ГОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИЛ В КРАСНОЯРСКЕ

Труппа Горловского театра кукол из ДНР впервые привезла свои постановки в Красноярск. Гастроли стали важным событием для коллектива, который уже четыре года не играет на своей родной сцене из-за боевых действий.

Директор и художественный руководитель театра Артём Тон рассказал о жизни театра в непростых условиях. После событий 2014 года театр столкнулся с трудностями, но сумел сохранить костяк труппы и практически не прекращал работу, продолжая показывать спектакли и даже готовить премьеры. Месяц паузы был взят лишь в 2015 году во время сильных обстрелов.

Для красноярских зрителей театр выбрал две свои свежие работы — «Братец Кролик» и «Планета Вити». Эти спектакли-премьеры прошлого года только начинают свой путь и нуждаются в живом диалоге со зрителем, особенно такая сложная и пронзительная история, как «Планета Вити», рассказывающая о «детях солнца». Несмотря на кочевой образ жизни, в театре появляются новые артисты. Недавно в труппу пришла молодая артистка, положив начало новой театральной династии. Весь коллектив, состоящий из 27 человек, — это сплоченная команда фанатов своего дела, которые верны своей малой родине и не мыслят жизни без театра. Все куклы и декорации создаются силами маленьких, но удивительных художественных мастерских при театре. Мастера научились создавать мобильные и разборные конструкции, которые поражают коллег из больших театров.

По словам Артёма Тона, сила для творчества черпается в фанатичной любви к своему делу. Самым сложным временем стал 2014 год, когда театр, оставшись без поддержки, силами самого коллектива возобновил показы для детей, оставшихся в городе. Тогда артисты в полной мере осознали, что их сказка помогает малышам забыть об ужасе происходящего вокруг.

Гастроли по России, поддержка Министерства культуры и теплый прием зрителей дарят коллективу уверенность.
«Мы чувствуем, что за нами стоит большая и сильная страна», — отмечает руководитель театра.

Красноярский зритель встретил горловских кукольников очень тепло. Маленькие зрители смотрели спектакли с большим вниманием и искренне благодарили артистов за подаренную сказку.

