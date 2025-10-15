ГОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИЛ В КРАСНОЯРСКЕ

По словам Артёма Тона, сила для творчества черпается в фанатичной любви к своему делу. Самым сложным временем стал 2014 год, когда театр, оставшись без поддержки, силами самого коллектива возобновил показы для детей, оставшихся в городе. Тогда артисты в полной мере осознали, что их сказка помогает малышам забыть об ужасе происходящего вокруг.

Гастроли по России, поддержка Министерства культуры и теплый прием зрителей дарят коллективу уверенность.

«Мы чувствуем, что за нами стоит большая и сильная страна», — отмечает руководитель театра.

Красноярский зритель встретил горловских кукольников очень тепло. Маленькие зрители смотрели спектакли с большим вниманием и искренне благодарили артистов за подаренную сказку.