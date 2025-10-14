Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

НЕ РОБИН ГУД, А РУССКИЙ ГАМЛЕТ: В ТЮЗЕ ПОКАЖУТ «ДУБРОВСКОГО»

В Красноярском театре юного зрителя кипят последние приготовления к долгожданной премьере. Уже 7 ноября на сцене представят спектакль «Дубровский» — ту самую неоконченную и загадочную историю, которую Александр Сергеевич Пушкин, по легенде, забросил, узнав о похожем сюжете в «Мертвых душах» Гоголя.

Фото: Денис Зыков

Этот роман — вещь с особенным статусом. Даже название «Дубровский» ему дали издатели уже после гибели автора. Мы никогда не узнаем, как назвал бы свою «разбойничью прозу» сам Пушкин и каков был бы истинный финал его героя. Известно лишь, что классик задумал перенести на русскую почву популярный в Европе жанр авантюрного «разбойничьего» романа. Но это же Пушкин! У него даже история благородного мстителя с любовью к дочери заклятого врага получается сложнее и глубже, чем просто приключенческий сюжет о «русском Робин Гуде». Не случайно Владимира Дубровского чаще называют «русским Гамлетом»: в свои 23 года он оказывается перед чередой тяжелейших выборов, к которым еще не был готов.

Для создателей спектакля красноярского ТЮЗа «Дубровский» — это, в первую очередь, история экстренного взросления. Испытание чувств и принципов в горниле вражды и раздора. В ней сплетены темы, которые звучат удивительно современно: безнаказанность и неограниченная власть как источник хаоса, борьба с системной несправедливостью, допустимость методов в этой борьбе и вечный выбор между местью и прощением, любовью и долгом.

Главный режиссер Красноярского ТЮЗа Мурат Абулкатинов / Алексей Орлов / Ведомости

Этот спектакль — смелая попытка разобраться в мотивах и результатах поступков главного героя. Всегда ли Владимир Дубровский, объявленный благородным разбойником, действовал благородно, следуя заветам отцов? Или жизнь оказалась сложнее сословных кодексов и требовала новых, неочевидных решений?

Режиссер и команда обещают, что классика зазвучит по-новому — остро, динамично и без намека на хрестоматийную пыль. Готовы ли мы увидеть не хрестоматийного, а живого, сомневающегося и страдающего Дубровского? Узнаем уже с 7 ноября на сцене Красноярского ТЮЗа.

