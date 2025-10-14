НЕ РОБИН ГУД, А РУССКИЙ ГАМЛЕТ: В ТЮЗЕ ПОКАЖУТ «ДУБРОВСКОГО»

Этот спектакль — смелая попытка разобраться в мотивах и результатах поступков главного героя. Всегда ли Владимир Дубровский, объявленный благородным разбойником, действовал благородно, следуя заветам отцов? Или жизнь оказалась сложнее сословных кодексов и требовала новых, неочевидных решений?

Режиссер и команда обещают, что классика зазвучит по-новому — остро, динамично и без намека на хрестоматийную пыль. Готовы ли мы увидеть не хрестоматийного, а живого, сомневающегося и страдающего Дубровского? Узнаем уже с 7 ноября на сцене Красноярского ТЮЗа.