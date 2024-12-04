Премьеру по пьесе Островского «Лес» покажет театр им. А.С. Пушкина

«Лес» – высокая комедия с элементами мелодрамы. Смешное придет через боль, страх и горечь. В постановке Олега Рыбкина нас ждут парадоксальные образы, слом стереотипов о классической пьесе, много иронии, страстей и понимание того, как иллюзорность искусства оборачивается его действенной силой.
Репетиции спектакля идут больше месяца. На сцене частично собрана декорация, а костюмные феи вносят последние штрихи в образы актеров. Со 2 декабря в театре наступила репетиционная или, как ее еще называют – выпуская неделя. Артисты утром и вечером с небольшим перерывом на обед будут репетировать новый спектакль.
Над выпуском «Леса» работают 6 производственных и 6 постановочных цехов, постановочная группа и, конечно же, режиссер и артисты! Всего более 80 человек.
Режиссер Олег Рыбкин о спектакле
«Островский – слава русской и мировой драматургии. Он написал очень много, собрание его пьес составляет двенадцать томов, поэтому для каждого времени в его огромном наследии найдется актуальное произведение. Кстати, мой первый спектакль в театре Пушкина был «Таланты и поклонники» – так что «Лес» это уже второе обращение к Островскому на красноярской сцене.
Островский подарил нам бесконечную глубину русского языка с его тонкостями, нюансами…Раскрытием этой глубины мы и занимаемся. «Лес» – актерский спектакль, в нем нет особых режиссерских изысков, поворотов, связанных с каким-то внешними приметами нашего времени. Я люблю своих артистов, доверяю им и надеюсь, что зритель увидит много хороших актерских работ», – рассказал главный режиссер театра им. А. С. Пушкина Олег Рыбкин.
Артисты театра им. А. С. Пушкина поделились мнением о постановке и отношением к своим героям
Георгий Дмитриев играет Геннадия Демьяновича:
«Сейчас у меня такой процесс, когда я узнаю одну, вторую, третью грань роли. Я не знаю, какой он, но я точно знаю – он грандиозный, он просто колоссальной души человек. Это такая АЭС по выработке добра вопреки всему. Иногда он может и хвастаться этим, но у него зашкаливающее чувство справедливости. Каждый раз, прикасаясь к роли, я пугаюсь и шарахаюсь от его грандиозности. Геннадий Демьянович, я перед ним приклоняюсь».
Наталья Горячева в роли Раисы Павловны Гурмыжской говорит:
«Этот спектакль будет звучать очень актуально, потому что мы исследуем сегодняшние отношения, которые, как оказывается, были всегда, и 200 лет назад. Взрослые женщины кадрили молодых мальчиков, выходили за них замуж. Были мальчики, которые хотели пожить с богатой теткой, завести себе девочек на стороне, и дальше – больше. Так было раньше, ничего не поменялось и сейчас. И также пилится лес. Все точно так же, человек не меняется. «Лес» – про сегодня».
Роли и артисты:
Раиса Павловна Гурмыжская – Наталья Горячева
Аксинья Даниловна (Аксюша) – Мария Бабина
Евгений Аполлоныч Милонов – Алексей Попов
Уар Кирилыч Бодаев – Борис Плоских
Иван Петров Восмибратов – Александр Хряков
Петр – Максим Клиновицкий
Алексей Сергеевич Буланов – Михаил Яценко
Геннадий Несчастливцев – Георгий Дмитриев
Аркадий Счастливцев – Данил Коновалов
Карп – Артем Рудой
Улита – Галина Дьяконова
Премьера спектакля Олега Рыбкина «Лес» запланирована на 7 и 8 декабря. На эти даты билетов нет, однако, можно купить билеты на показы в январе и феврале.
Фото: Павел Парамонов
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