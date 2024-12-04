Премьеру по пьесе Островского «Лес» покажет театр им. А.С. Пушкина

Георгий Дмитриев играет Геннадия Демьяновича:

«Сейчас у меня такой процесс, когда я узнаю одну, вторую, третью грань роли. Я не знаю, какой он, но я точно знаю – он грандиозный, он просто колоссальной души человек. Это такая АЭС по выработке добра вопреки всему. Иногда он может и хвастаться этим, но у него зашкаливающее чувство справедливости. Каждый раз, прикасаясь к роли, я пугаюсь и шарахаюсь от его грандиозности. Геннадий Демьянович, я перед ним приклоняюсь».

Наталья Горячева в роли Раисы Павловны Гурмыжской говорит:

«Этот спектакль будет звучать очень актуально, потому что мы исследуем сегодняшние отношения, которые, как оказывается, были всегда, и 200 лет назад. Взрослые женщины кадрили молодых мальчиков, выходили за них замуж. Были мальчики, которые хотели пожить с богатой теткой, завести себе девочек на стороне, и дальше – больше. Так было раньше, ничего не поменялось и сейчас. И также пилится лес. Все точно так же, человек не меняется. «Лес» – про сегодня».