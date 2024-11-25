Митя Фомин приедет в Красноярск с юбилейным гастрольным туром «Артист»

Митя Фомин — музыкант с исключительной харизмой, обаятельной энергетикой, главный гуманист и энерджайзер российской сцены и один из самых стильных мужчин нашей страны. 25 лет он вдохновляет, заряжает энергией и дарит зрителю уверенность, что все будет хорошо. В его творческом портфолио 10 наград главной музыкальной премии «Золотой граммофон», роли в театре и кино, участие в рейтинговых телепроектах. Его песни стали саундтреками многих судеб — под них встречались, влюблялись, создавали семьи, принимали смелые решения, строили жизнь и продолжали верить в лучшее.



Не только его музыка вселяет оптимизм, он и сам пример для подражания — пример того, как относиться к жизни, как любить жизнь и доверять ей, как наслаждаться ее бесконечными красками.



До встречи в концертном зале Института Искусств 4 декабря на шоу-концерте «Артист»!