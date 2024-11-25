Митя Фомин приедет в Красноярск с юбилейным гастрольным туром «Артист»

Красноярск станет третьим в гастрольном туре Мити Фомина, выступление пройдет в Институте Искусств им. Д. Хворостовского 4 декабря. В этом году музыкант отмечает 50 лет, он порадует поклонников юбилейным шоу-концертом «Артист».
Зрителей ждут яркие концертные образы, эффектные номера, харизматичные музыканты, живой звук, общение с публикой, любимые и новые песни и неподражаемый искрометный конферанс артиста, которого многие любят за невероятное чувство юмора.
Шоу-концерт «Артист» — это концерт-вдохновение, концерт-праздник. Сам Митя Фомин говорит о программе:
«Я хочу, чтобы после концерта красноярцы вышли с ощущением, что выпили бокал дорогого шампанского и получили настоящее наслаждение».
Митя Фомин — музыкант с исключительной харизмой, обаятельной энергетикой, главный гуманист и энерджайзер российской сцены и один из самых стильных мужчин нашей страны. 25 лет он вдохновляет, заряжает энергией и дарит зрителю уверенность, что все будет хорошо. В его творческом портфолио 10 наград главной музыкальной премии «Золотой граммофон», роли в театре и кино, участие в рейтинговых телепроектах. Его песни стали саундтреками многих судеб — под них встречались, влюблялись, создавали семьи, принимали смелые решения, строили жизнь и продолжали верить в лучшее.
Не только его музыка вселяет оптимизм, он и сам пример для подражания — пример того, как относиться к жизни, как любить жизнь и доверять ей, как наслаждаться ее бесконечными красками.
До встречи в концертном зале Института Искусств 4 декабря на шоу-концерте «Артист»!
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