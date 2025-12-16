Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В КРАСНОЯРСКЕ СТАРТОВАЛИ СЪЕМКИ СЕМЕЙНОЙ КОМЕДИИ «МАСЛЕНИЦА»

В Красноярске началась работа над новой семейной комедией под названием «Масленица». Фильм рассказывает историю Полины, героини, которая давно мечтает об учебе за рубежом. Судьба предоставляет ей неожиданный шанс: чтобы получить заветную возможность, ей нужно познакомить китайского студента с русскими традициями на праздничной масленичной ярмарке.

 

Казалось бы, задача ясна, но накануне визита гостя с Полиной случается досадная неприятность — она ломает ногу. Выход из ситуации она находит, отправив вместо себя свою подругу Олю. Однако есть одна существенная деталь — Оля совершенно не говорит по-китайски, что обещает превратить культурный обмен в череду забавных и неловких ситуаций.

Параллельно в фильме разворачивается еще одна трогательная и комическая линия. Непослушные дети затевают авантюру — они решают устроить личную жизнь своего дедушки прямо во время народных гуляний. Их планы полны наивной детской непосредственности и добрых намерений, но взрослые, к их большому удивлению, отказываются следовать приготовленному сценарию, внося в затею свои коррективы.

Создатели картины обещают, что зрителей ждет добрая, смешная и атмосферная история, в которой переплетутся непонимание и искренняя симпатия, семейные ценности и желание осуществить мечту, а традиции Масленицы станут не просто фоном, а почти полноправным участником событий.

Режиссером картины выступает Михаил Мерзликин, а генеральными продюсерами – Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков. В актерском составе проекта задействованы Валентина Ляпина, Александр Самойленко, Николай Наумов, Елена Валюшкина, У Хаотянь, Диана Милютина, Антон Рогачев, Денис Васильев, Олег Тактаров, Анна Котова и другие.

На съемочной площадке проекта побывала команда редакции «Собака.ru». Нам удалось заглянуть, что говорится, за кулисы большого кинопроекта, чтобы увидеть, как рождается эта яркая и душевная комедия.

 

Премьера фильма запланирована на 8 марта 2027 года.

