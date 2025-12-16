В КРАСНОЯРСКЕ СТАРТОВАЛИ СЪЕМКИ СЕМЕЙНОЙ КОМЕДИИ «МАСЛЕНИЦА»

Создатели картины обещают, что зрителей ждет добрая, смешная и атмосферная история, в которой переплетутся непонимание и искренняя симпатия, семейные ценности и желание осуществить мечту, а традиции Масленицы станут не просто фоном, а почти полноправным участником событий.

Режиссером картины выступает Михаил Мерзликин, а генеральными продюсерами – Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков. В актерском составе проекта задействованы Валентина Ляпина, Александр Самойленко, Николай Наумов, Елена Валюшкина, У Хаотянь, Диана Милютина, Антон Рогачев, Денис Васильев, Олег Тактаров, Анна Котова и другие.