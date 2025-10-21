В КРАСНОЯРСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ СЕЗОН РЕАЛИТИ-ШОУ «ВЫЖИВАЛИТИ. ЗМЕЕЛОВЫ»

Крайнова отметила, что специально готовилась к проекту, уделяя внимание плаванию и общей выносливости. Для нее важно было составить конкуренцию в первую очередь мужчинам-участникам, которые обладают физическим преимуществом. Также гостья поделилась впечатлениями от визита в Красноярск, выделив необычную встречу с симфоническим оркестром в аэропорту и живописные природные ландшафты.