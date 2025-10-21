В КРАСНОЯРСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ СЕЗОН РЕАЛИТИ-ШОУ «ВЫЖИВАЛИТИ. ЗМЕЕЛОВЫ»

Накануне телевизионной премьеры в Красноярске состоялся специальный показ нового проекта телеканала «Пятница!» — «Выживалити. Змееловы». Гостем мероприятия стала финалистка первого сезона франшизы, певица Настя Крайнова, которая приняла участие в новом проекте.
По словам Крайновой, съемки стали серьезным испытанием. Участникам предстояло не только справляться с физическими нагрузками, но и выявлять среди команды «змею» — игрока, стремящегося сорвать общую игру. Испытания оказались сложнее, чем в первом сезоне: например, дистанция заплыва увеличилась с 50 до 100 метров. После таких нагрузок участникам приходилось ночевать в построенных своими руками укрытиях под открытым небом.
Крайнова отметила, что специально готовилась к проекту, уделяя внимание плаванию и общей выносливости. Для нее важно было составить конкуренцию в первую очередь мужчинам-участникам, которые обладают физическим преимуществом. Также гостья поделилась впечатлениями от визита в Красноярск, выделив необычную встречу с симфоническим оркестром в аэропорту и живописные природные ландшафты.
Новый проект является спин-оффом популярного шоу «Выживалити». Участники отправляются во Вьетнам, где проходят испытания ради крупного денежного приза. Особенностью формата стало наличие «змеи» — саботирующего игрока, который может единолично выиграть весь приз, если останется нераскрытым. Ведущим шоу выступил Вадим Демчог.
