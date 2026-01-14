В КРАСНОЯРСКЕ СТАРТОВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ СУРИКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Красноярске торжественно открылся XX Зимний суриковский фестиваль искусств, знаменуя два десятилетия культурной традиции, в которой классика встречается с новаторством. Праздник начался с яркого и неожиданного аккорда: впервые за всю историю фестиваля его открыл Красноярский духовой оркестр. Мощное, праздничное звучание меди задало тон всему юбилейному марафону.
На сцене Малого зала филармонии вместе с оркестром выступили звёздные гости — солистка московского театра «Новая Опера» Анастасия Лепешинская и президент Фонда имени Александра III Олег Абрамов. Их выступление превратило концерт в уникальный диалог музыкальных эпох и стилей. С приветствием к красноярцам и гостям города обратился глава Красноярска Сергей Верещагин, подчеркнув значение фестиваля для культурной жизни всей Сибири.
Но фестиваль уже давно выплеснулся за стены концертных залов. По городу начал курсировать необычный брендированный автобус маршрута №55. Его пассажиры становятся слушателями аудиоспектакля о путешествии Василия Сурикова в Красноярск будущего, погружаясь в историю через наушники с помощью простого QR-кода. Это путешествие во времени — лишь один из более чем 40 проектов основной программы, которая продлится до 24 января.
В самом сердце фестиваля — в родном доме великого художника — открылась новая выставка «Импасто». Она приглашает зрителей не просто увидеть, но и прочувствовать творческий метод мастера, буквально приблизившись к фактуре его мысли и мазка. А для тех, кто хочет заглянуть за кулисы истории, 15 и 19 января пройдут «Подпольные экскурсии», обещающие раскрыть тайны и легенды, связанные с наследием Сурикова.
Юбилейный фестиваль, таким образом, становится не просто чередой событий, а живым, дышащим организмом. Он соединяет мощь духового оркестра с тихим шепотом аудиоспектакля в автобусе, блестящих оперных солистов — с исследовательским погружением в технику гения. Это праздник, который не наблюдают со стороны, а в котором участвуют, перемещаясь из залов на улицы и обратно, следуя за искусством, что само вышло в город навстречу своему зрителю.
