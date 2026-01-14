В КРАСНОЯРСКЕ СТАРТОВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ СУРИКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Но фестиваль уже давно выплеснулся за стены концертных залов. По городу начал курсировать необычный брендированный автобус маршрута №55. Его пассажиры становятся слушателями аудиоспектакля о путешествии Василия Сурикова в Красноярск будущего, погружаясь в историю через наушники с помощью простого QR-кода. Это путешествие во времени — лишь один из более чем 40 проектов основной программы, которая продлится до 24 января.