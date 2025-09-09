В КРАСНОЯРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ДАШИ НАМДАКОВА «ЯСНОВИДЕНИЕ»

Название выставки — «Ясновидение» — намекает на особую способность художника видеть скрытую суть вещей. Эта концепция берет начало из бурятской традиции, в которой дарханы-кузнецы («дархатэ») считались людьми с «особыми глазами». Они обладали уникальной способностью видеть форму, скрытую в материале, и извлекать ее, будто оживляя металл или дерево. В этом дарханы сравнивались с шаманами — духовными проводниками, способными проникать в невидимые измерения. Для Намдакова ясновидение — это не мистика, а глубинное понимание сути вещей, умение увидеть, что скрыто, и выразить это через искусство. Его работы — это не просто изображения мифов, а интерпретация древнего мастерства, которое способно переосмысливать мир.