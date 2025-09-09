В КРАСНОЯРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ДАШИ НАМДАКОВА «ЯСНОВИДЕНИЕ»

В Красноярске начала работу выставка «Ясновидение» выдающегося современного художника и скульптора Даши Намдакова. Экспозиция представляет собой художественное исследование, как архаические образы, традиции и ремесла продолжают существовать и развиваться в языке современного искусства.
Выставка включает в себя 15 уникальных скульптур и объектов, объединенных общей темой — путешествием по мифам, кочевой культуре и шаманским представлениям. Каждый объект — это не просто произведение искусства, но и личное видение автора, его диалог между прошлым и настоящим, между мифами предков и реальностью современного мира.
Название выставки — «Ясновидение» — намекает на особую способность художника видеть скрытую суть вещей. Эта концепция берет начало из бурятской традиции, в которой дарханы-кузнецы («дархатэ») считались людьми с «особыми глазами». Они обладали уникальной способностью видеть форму, скрытую в материале, и извлекать ее, будто оживляя металл или дерево. В этом дарханы сравнивались с шаманами — духовными проводниками, способными проникать в невидимые измерения. Для Намдакова ясновидение — это не мистика, а глубинное понимание сути вещей, умение увидеть, что скрыто, и выразить это через искусство. Его работы — это не просто изображения мифов, а интерпретация древнего мастерства, которое способно переосмысливать мир.
Первый объект выставки, «Дархан», задает тон всему проекту. В бурятской культуре дархан — кузнец, наследник небесного ремесла, чья духовная сила и мастерство приравниваются к шаманским способностям. Эта фигура олицетворяет искусство как процесс создания нового мира — не только физического, но и духовного.
Одним из ярких примеров подхода Намдакова становится скульптура «Видение». Этот объект, словно специально созданный для размышлений, открывает перед зрителями безграничное поле интерпретаций. Тема свободы интерпретации перекликается и с понятием онгонов — вместилищ духов-хранителей в бурятской культуре. Онгоном может стать любое природное явление или объект — дерево, птица, зверь — всё, что способно связать человека с невидимым миром. Так и работы Намдакова становятся своеобразными «посредниками», приглашающими зрителя к внутреннему диалогу.
Далее посетители выставки совершают своеобразную прогулку по мирам, созданным Намдаковым. Каждая скульптура — это воплощение древних мифов, кочевой философии и уникального мировоззрения художника. Здесь можно встретить шаманские символы, образы животных, напоминающие о тесной связи человека и природы, а также фигуры, которые словно переносят зрителей в мир снов и видений.
Выставка Даши Намдакова — это редкая возможность увидеть, как древние образы и ремесла могут быть переосмыслены через призму современного искусства. «Ясновидение» приглашает зрителей восхититься мастерством художника и задуматься о глубинных связях между прошлым и настоящим, о том, как традиции могут продолжать жить в новом времени.
Экспозиция будет открыта в Красноярске в течение ближайшего времени и, безусловно, станет важным культурным событием для города.
Комментарии (0)