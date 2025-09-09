ЗЕМЛЯ ЮРИЯ ХУДОНОГОВА

Известно, что Юрий Иванович уничтожил весь свой архив, все свои дневниковые записи. «Толстые общие тетради были исписаны раздумьями и размышлениями, сомнениями и творческими озарениями. Это была скрытая от посторонних и тщательно оберегаемая жизнь — тайна его творческого мира, о которой теперь уже никто не узнает», — рассказала Елена Юрьевна Худоногова.