ЗЕМЛЯ ЮРИЯ ХУДОНОГОВА

В Красноярске 11 сентября в Художественном музее имени В. И. Сурикова открывается выставка «Юрий Худоногов. Моя Земля», посвященная 100-летию со дня рождения красноярского живописца, педагога, члена Союза художников РСФСР Юрия Худоногова. Это один из самых ярких художников сибирского изобразительного искусства. Выставка расскажет о его жизни, творческом пути и об открытиях.
Юрий Худоногов — художник, во многом опередивший свое время. Выставка исследует связь художника с его поколением, профессиональным сообществом, мировыми художественными течениями. В произведениях Юрия Худоногова можно увидеть отголоски Великой Отечественной войны, дух 1960-х и нерв творческих поисков. Выставка объединит хакасские пейзажи, эксперименты с цветом и линией в натюрмортах, символические произведения.
Известно, что Юрий Иванович уничтожил весь свой архив, все свои дневниковые записи. «Толстые общие тетради были исписаны раздумьями и размышлениями, сомнениями и творческими озарениями. Это была скрытая от посторонних и тщательно оберегаемая жизнь — тайна его творческого мира, о которой теперь уже никто не узнает», — рассказала Елена Юрьевна Худоногова.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ:
- Хакасские пейзажи. Любимая тема в живописи и любимые места художника.
- Произведения, раскрывающие тему войны.
- Эксперименты художника. Зрители увидят, как менялся подход художника к изображению природы, как развивался его индивидуальный стиль и художественное видение.
- Натюрморты-лаборатории. Поле экспериментов художника, в которых чувствуется влияние французского искусства начала ХХ века, например, Сезанна.
- Виды Красноярка. Пейзажи как размышления художника о судьбе своей земли, сложности времени.
- Интерьерные работы. Через предметы быта художник рассказывает о людях и времени, в котором они живут.
