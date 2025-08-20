Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ И ММОМА ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ «ИНДУСТРИЯ. МАСТЕРСКИЕ»

Сибирский институт развития креативных индустрий

Сибирский институт развития креативных индустрий в сотрудничестве с Московским музеем современного искусства (ММОМА) объявляет о старте нового проекта — творческой резиденции и образовательной программы «Индустрия. Мастерские». Это уникальное событие нацелено на авторов современного искусства со всей России и пройдет в креативном кластере «Квадрат» в Красноярске.

В течение двух месяцев участники будут работать в экспериментальной творческой среде, исследуя ландшафт региона и занимаясь художественной практикой прогулки — ключевой темой проекта. Итогом работы станет создание новых произведений искусства, основанных на авторских исследованиях.
Сибирский институт развития креативных индустрий

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Проект «Индустрия. Мастерские» включает не только исследовательский и творческий формат, но и обширную образовательную программу. Она направлена на развитие навыков самопродвижения у художников. Эксперты ММОМА проведут лекции и практические сессии, затрагивающие важные аспекты арт-рынка, включая:

  • юридические аспекты деятельности художников;
  • подготовку портфолио с индивидуальными рекомендациями;
  • защиту авторских прав;
  • соблюдение юридических норм при организации выставок и взаимодействии с кураторами и галереями.

МЕНТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

После завершения основной программы участники смогут рассчитывать на менторское сопровождение в течение одного месяца. В это время они получат консультации по формированию заявок для участия в крупных выставках, ярмарках, а также по вопросам получения грантов и участия в резиденциях. Менторы помогут сформировать карьерный путь и стратегию развития в российской арт-среде.

Сибирский институт развития креативных индустрий

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Программа «Индустрия. Мастерские» стартует 9 сентября и продлится до 12 декабря 2025 года. Заявки на участие можно подать по этой ссылке. Опен-колл открыт до 26 августа 2025 года включительно.

Если у вас есть вопросы о проекте или вы хотите узнать больше о спикерах и программе «Индустрии. Мастерских», присоединяйтесь к сообществу Сибирского института развития креативных индустрий. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта и развить свои навыки в современном искусстве!

Реклама. АНО "Сибирский институт развития креативных индустрий", ИНН 2466291084, erid: 2VtzquvZq2A

