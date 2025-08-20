СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ И ММОМА ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ «ИНДУСТРИЯ. МАСТЕРСКИЕ»

МЕНТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

После завершения основной программы участники смогут рассчитывать на менторское сопровождение в течение одного месяца. В это время они получат консультации по формированию заявок для участия в крупных выставках, ярмарках, а также по вопросам получения грантов и участия в резиденциях. Менторы помогут сформировать карьерный путь и стратегию развития в российской арт-среде.