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Искусство

Финал премии современного искусства SCAN AWARDS

Награждение лучших представителей регионального арт-сообщества пройдет 13 ноября в баре «Булгаков».

Элина Гусарова, Красноярск «Эос» Номинация «Произведение года»

Элина Гусарова, Красноярск
«Эос»
Номинация «Произведение года»

SCAN AWARDS пройдет параллельно с арт-вечеринкой SCAN GALA: гастрономический фуршет от флагманских проектов и бренд-шефов Berrywood Family, Prosecco&Cocktail bar от команды бара «Булгаков» из единственной барной лаборатории в городе. Гости вечера познакомятся с работами шорт-листа и смогут приобрести понравившиеся картины в частную коллекцию.

Организаторы премии получили более 550 заявок, а экспертный совет из Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, Москвы и Екатеринбург выбрал 28 работ и проектов в пяти номинациях:

  • Красноярская премия
  • Проект года
  • Открытие года
  • Произведение года
  • Художник года

Победители получат гранты от 100 000 до 250 000 рублей. Общий призовой фонд всех пяти номинаций в этом году составляет 800 000 рублей.

Анастасия Богомолова, Екатеринбург «Итого: 1 118 176 рублей и 4 копейки на производство 10 художественных проектов в период с 01.11.2017 по 01.11.2022

Анастасия Богомолова, Екатеринбург
«Итого: 1 118 176 рублей и 4 копейки на производство 10 художественных проектов в период с 01.11.2017 по 01.11.2022 (из них
закончено — 6, в работе — 1, статус неизвестен — 3)»
Номинация «Произведение года»

 

Татьяна Селиверстова, Владивосток «Раздевалка» Номинация «Произведение года»

Татьяна Селиверстова, Владивосток 
«Раздевалка»
Номинация «Произведение года»

SCAN расшифровывается как Siberian Contemporary Art Network — это программа поддержки деятелей искусства из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Организовала и курирует ее Berrywood Family — любимая красноярцами ресторанная группа. Соорганизатор — «Сибирский институт развития креативных индустрий».

В 2023 году была основана ежегодная ноябрьская премия современного искусства SCAN AWARDS, а в июне 2024 была проведена первая в Сибири ярмарка современного искусства SCAN FAIR.

Миссия SCAN — формирование имиджа Красноярска как одного из выдающихся центров современного искусства страны, а также создание и продвижение конкурентоспособного арт-рынка от Урала до Дальнего Востока. SCAN дает возможность региональным художникам и галереям высказаться, а коллекционерам — открыть новые имена.

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