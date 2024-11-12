Финал премии современного искусства SCAN AWARDS

Награждение лучших представителей регионального арт-сообщества пройдет 13 ноября в баре «Булгаков».
SCAN AWARDS пройдет параллельно с арт-вечеринкой SCAN GALA: гастрономический фуршет от флагманских проектов и бренд-шефов Berrywood Family, Prosecco&Cocktail bar от команды бара «Булгаков» из единственной барной лаборатории в городе. Гости вечера познакомятся с работами шорт-листа и смогут приобрести понравившиеся картины в частную коллекцию.
Организаторы премии получили более 550 заявок, а экспертный совет из Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, Москвы и Екатеринбург выбрал 28 работ и проектов в пяти номинациях:
- Красноярская премия
- Проект года
- Открытие года
- Произведение года
- Художник года
Победители получат гранты от 100 000 до 250 000 рублей. Общий призовой фонд всех пяти номинаций в этом году составляет 800 000 рублей.
Анастасия Богомолова, Екатеринбург
«Итого: 1 118 176 рублей и 4 копейки на производство 10 художественных проектов в период с 01.11.2017 по 01.11.2022 (из них
закончено — 6, в работе — 1, статус неизвестен — 3)»
Номинация «Произведение года»
Татьяна Селиверстова, Владивосток
«Раздевалка»
Номинация «Произведение года»
SCAN расшифровывается как Siberian Contemporary Art Network — это программа поддержки деятелей искусства из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Организовала и курирует ее Berrywood Family — любимая красноярцами ресторанная группа. Соорганизатор — «Сибирский институт развития креативных индустрий».
В 2023 году была основана ежегодная ноябрьская премия современного искусства SCAN AWARDS, а в июне 2024 была проведена первая в Сибири ярмарка современного искусства SCAN FAIR.
Миссия SCAN — формирование имиджа Красноярска как одного из выдающихся центров современного искусства страны, а также создание и продвижение конкурентоспособного арт-рынка от Урала до Дальнего Востока. SCAN дает возможность региональным художникам и галереям высказаться, а коллекционерам — открыть новые имена.
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