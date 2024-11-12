Финал премии современного искусства SCAN AWARDS

SCAN AWARDS пройдет параллельно с арт-вечеринкой SCAN GALA: гастрономический фуршет от флагманских проектов и бренд-шефов Berrywood Family, Prosecco&Cocktail bar от команды бара «Булгаков» из единственной барной лаборатории в городе. Гости вечера познакомятся с работами шорт-листа и смогут приобрести понравившиеся картины в частную коллекцию.

Организаторы премии получили более 550 заявок, а экспертный совет из Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, Москвы и Екатеринбург выбрал 28 работ и проектов в пяти номинациях:

Красноярская премия

Проект года

Открытие года

Произведение года

Художник года

Победители получат гранты от 100 000 до 250 000 рублей. Общий призовой фонд всех пяти номинаций в этом году составляет 800 000 рублей.