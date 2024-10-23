Выставка «Вкус, цвет, форма»

О том, что Красноярск — гастрономическая столица Сибири, люди узнали в 2023 году с подачи блогера Артемия Лебедева. Сейчас с ресторанами нашего города жители страны могут познакомиться в онлайн-формате благодаря Ultima Guide Яндекс Еда. Мы, конечно, ждем всех в гости, ведь вкус, цвет и форму нужно пробовать вживую.
Презентация выставки «Вкус, цвет, форма» прошла 12 октября в музейном центре «Площадь Мира». На мероприятие собрались представители ресторанов, ценители современного искусства и творческие единицы города: художники, архитекторы, дизайнеры. Из 11 работ было 9 картин, 1 ананас и 1 башня.
Гастрономия в художественном обличии
Название выставки отсылает к трем конкретным составляющим еды, которые могли передать в своих произведениях художники. На наш взгляд, получилось масштабнее, ведь красноярские ресторанные проекты дают гостям больше, чем еду. После посещения в голове тоже появляется пища — для размышлений. Вот и в своих произведениях искусства авторы обращались не только к характеристикам еды, но и к воспоминаниям о прожитом в заведениях опыте и историческому контексту. Например, в диптихе «А что на десерт» (вдохновлен рестораном «Хозяин тайги») изображена семья зажиточных сибирских горожан во время трапезы. Интересно, что героев, живших в суровой сибирской тайге художник изобразил в розовых и оранжевых оттенках. Может быть, это теплота, возникающая в теле от простого удовольствия еды? А может, ощущения уюта, которое хранит в душе каждый сибирский человек?
Диптих «А что на десерт», художник Александр Романов (вдохновлен рестораном «Хозяин тайги»)
На вкус — искусство
Представитель команды Яндекс Еды Дарья Антропова поделилась мнением о выставке:
«Нам хотелось рассказать посетителям выставки и тем, кто будет смотреть онлайн, про гастрономию Сибири. У нее есть своя айдентика, преимущества и интересы. Хотелось подать это в необычном формате, выбрали призму искусства. Получилось классно! Работы отражают атмосферу и особенности ресторанов».
Московская команда успела посетить несколько заведений Красноярска из списка Ultima Guide. Дарья отмечает, что у нее «смэтчились» впечатления от ресторана N’kei и ощущения от картины «Tirodito» художника Егора Пасты.
Егор рассказывает, что для него эта работа была вызовом. Нужно было понять кухню N’kei и разобраться в истории перуанского шаманизма и японских традиций. Про сотрудничество Ultima Guide и Красноярских художников Егор говорит:
«Художникам дают свободу творчества и готовы платить за него деньги. Это одна из форм правильной коммерции».
Красноярский Ultima Guide
Мы забываем, что еда — важный элемент культуры повседневности. Пробовать новое, совершенствовать обыденное и углубляться в любимое можно в ресторанах шорт-листа Ultima Guide.
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- Хмели суМели
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- Дзеими
- ПАПА'S beer garage
- Хозяин тайги
- Чешуя
- Fresco
- Formaggi
- Bistrot de Luxe Home
- Fresco Asia
- Hello Wine
- La Famille
- N'kei
- Sadko
- Tunguska
- 0.75 please
Посмотреть работы красноярских художников можно на выставке в Музейном центре «Площадь мира» по общему билету до 7 ноября по общему билету. А ознакомиться с экспонатами онлайн вы сможете на сайте Ultima Guide.
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