Выставка «Вкус, цвет, форма»

Презентация выставки «Вкус, цвет, форма» прошла 12 октября в музейном центре «Площадь Мира». На мероприятие собрались представители ресторанов, ценители современного искусства и творческие единицы города: художники, архитекторы, дизайнеры. Из 11 работ было 9 картин, 1 ананас и 1 башня.

Гастрономия в художественном обличии