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Искусство

Выставка «Вкус, цвет, форма»

О том, что Красноярск — гастрономическая столица Сибири, люди узнали в 2023 году с подачи блогера Артемия Лебедева. Сейчас с ресторанами нашего города жители страны могут познакомиться в онлайн-формате благодаря Ultima Guide Яндекс Еда. Мы, конечно, ждем всех в гости, ведь вкус, цвет и форму нужно пробовать вживую.

«Сибирский ананас», Анастасия Безвершук (вдохновилась рестораном «Tunguska»)

«Сибирский ананас», Анастасия Безвершук (вдохновилась рестораном «Tunguska»)

«Дикий ужин», художник Павел Талан (вдохновлен рестораном «Fresco»)

«Дикий ужин», художник Павел Талан (вдохновлен рестораном «Fresco»)

Куратор выставки Валерия Тыняная

Куратор выставки Валерия Тыняная 

Презентация выставки «Вкус, цвет, форма» прошла 12 октября в музейном центре «Площадь Мира». На мероприятие собрались представители ресторанов, ценители современного искусства и творческие единицы города: художники, архитекторы, дизайнеры. Из 11 работ было 9 картин, 1 ананас и 1 башня.

Гастрономия в художественном обличии

Название выставки отсылает к трем конкретным составляющим еды, которые могли передать в своих произведениях художники. На наш взгляд, получилось масштабнее, ведь красноярские ресторанные проекты дают гостям больше, чем еду. После посещения в голове тоже появляется пища — для размышлений. Вот и в своих произведениях искусства авторы обращались не только к характеристикам еды, но и к воспоминаниям о прожитом в заведениях опыте и историческому контексту. Например, в диптихе «А что на десерт» (вдохновлен рестораном «Хозяин тайги») изображена семья зажиточных сибирских горожан во время трапезы. Интересно, что героев, живших в суровой сибирской тайге художник изобразил в розовых и оранжевых оттенках. Может быть, это теплота, возникающая в теле от простого удовольствия еды? А может, ощущения уюта, которое хранит в душе каждый сибирский человек?

Диптих «А что на десерт», художник Александр Романов (вдохновлен рестораном «Хозяин тайги»)

Диптих «А что на десерт», художник Александр Романов (вдохновлен рестораном «Хозяин тайги»)

На вкус — искусство

Представитель команды Яндекс Еды Дарья Антропова поделилась мнением о выставке:

«Нам хотелось рассказать посетителям выставки и тем, кто будет смотреть онлайн, про гастрономию Сибири. У нее есть своя айдентика, преимущества и интересы. Хотелось подать это в необычном формате, выбрали призму искусства. Получилось классно! Работы отражают атмосферу и особенности ресторанов».

Московская команда успела посетить несколько заведений Красноярска из списка Ultima Guide. Дарья отмечает, что у нее «смэтчились» впечатления от ресторана N’kei и ощущения от картины «Tirodito» художника Егора Пасты.

«Tirodito», художник Егор Паста (картина вдохновлена рестораном японско-перуанской кухни N’kei)

«Tirodito», художник Егор Паста (картина вдохновлена рестораном японско-перуанской кухни N’kei)

Егор рассказывает, что для него эта работа была вызовом. Нужно было понять кухню N’kei и разобраться в истории перуанского шаманизма и японских традиций. Про сотрудничество Ultima Guide и Красноярских художников Егор говорит:

«Художникам дают свободу творчества и готовы платить за него деньги. Это одна из форм правильной коммерции».

Красноярский Ultima Guide

Мы забываем, что еда — важный элемент культуры повседневности. Пробовать новое, совершенствовать обыденное и углубляться в любимое можно в ресторанах шорт-листа Ultima Guide.

  • Булгаков
  • Дзе
  • Залечь на дно в Гамбург
  • Истории
  • Хмели суМели
  • Свои ребята
  • Дзеими
  • ПАПА'S beer garage
  • Хозяин тайги
  • Чешуя
  • Fresco
  • Formaggi
  • Bistrot de Luxe Home
  • Fresco Asia
  • Hello Wine
  • La Famille
  • N'kei
  • Sadko
  • Tunguska
  • 0.75 please

Посмотреть работы красноярских художников можно на выставке в Музейном центре «Площадь мира» по общему билету до 7 ноября по общему билету. А ознакомиться с экспонатами онлайн вы сможете на сайте Ultima Guide.

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