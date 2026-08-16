В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ МУРАЛ ФЕСТИВАЛЯ «РАССВЕТЫ»

В Красноярске завершился первый этап масштабного художественного преображения городских фасадов в рамках фестиваля уличного искусства «Рассветы». На стене дома номер 231 по улице Семафорной теперь красуется яркое полотно под названием «Там, где живет рассвет», которое стало первым из восьми запланированных муралов.
Автором этой впечатляющей работы выступил приглашенный художник из Пензы Никита Романов, затративший на воплощение замысла около недели и примерно сорок килограммов краски, а площадь созданной композиции достигла почти полутора сотен квадратных метров.
Творческая эстафета уже передана следующему участнику, и соседний дом по улице Александра Матросова, 18, готовится к появлению нового изображения. Разметку фасада для будущего мурала начал петербургский мастер Роман Добро, так что город вскоре обогатится ещё одной оригинальной точкой притяжения.
Финальным аккордом «Рассветов» станет тридцать первое октября, когда в Красноярске вручат всероссийскую премию в сфере уличного искусства, подведя итоги этого яркого городского сезона.
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