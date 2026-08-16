В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ МУРАЛ ФЕСТИВАЛЯ «РАССВЕТЫ»

Творческая эстафета уже передана следующему участнику, и соседний дом по улице Александра Матросова, 18, готовится к появлению нового изображения. Разметку фасада для будущего мурала начал петербургский мастер Роман Добро, так что город вскоре обогатится ещё одной оригинальной точкой притяжения.

Однако главные события фестиваля развернутся ближе к концу лета: двадцать третьего августа Центральная набережная станет площадкой для открытой росписи арт-объектов, где каждый желающий сможет прикоснуться к уличному творчеству, а двадцать девятого августа в музейном центре «Площадь Мира» соберутся художники, кураторы и эксперты для профессионального диалога.

Финальным аккордом «Рассветов» станет тридцать первое октября, когда в Красноярске вручат всероссийскую премию в сфере уличного искусства, подведя итоги этого яркого городского сезона.