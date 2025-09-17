СЕМЁН КАРАНДИН И «АЛЬКИН ДОМ»: КАК ОДИН МЕЦЕНАТ СПАС СОБАЧИЙ ПРИЮТ

Когда в приюте «Алькин дом» оставалось еды на один вечер, раздался звонок. Конечно, сотрудники были в растерянности: они просто не могли поверить, что кто-то готов помочь по-крупному, ведь меценатов и спонсоров у них никогда не было.
Семён Карандин в тот момент оказался настоящим спасением. Сам, кстати, рассказывает об этом тихо, без капли хвастовства. Он из тех, кто придерживается своей цели, мечтает сделать мир лучше и понимает, насколько важно мыслить позитивно, чтобы жить в радости, создавая вокруг гармоничные отношения. Добрый и простой в общении парень говорит о том, что деньги для него — не на первом месте.
Характер, как компас, поможет следовать по проложенному маршруту и воплощать намерения. Именно он определяет, что мы сделаем с попавшимся лимоном — приготовим лимонад или вместе скиснем. Именно от него зависит, какими мы будем в отношениях — открытыми и теплыми или холодными и отстраненными. Именно он влияет на то, как мы проживем свою жизнь — занимаясь тем, что важно и дорого, или плывя по течению. Именно он определяет, тянутся ли к нам люди или стараются держаться подальше.
О себе говорит мало, но мы считаем своим долгом знакомить читателей с людьми, у которых жизненный компас показывает верный маршрут.
Помощь приюту — разовая акция или опыт благотворительной деятельности у вас уже был?
Если могу, всегда стараюсь помогать: реабилитация, продукты, деньги. Обычно это детские дома, общественные организации помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Теперь вот животные.
У вас есть питомец?
Был алабай, но вообще у меня аллергия на шерсть». (Смеется.)
Где вас чаще всего можно встретить?
Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. Мое место силы — Торгашинский хребет, почти каждый день поднимаюсь по его лестнице. У нас в Сибири — потрясающая природа. Если и уезжать отсюда — только в горы.
Часто встречающийся вопрос про идеалы: у кого списать эту жизнь?
А зачем списывать, смотреть, подражать? Нужно жить свою. Обретать свой опыт, исправлять свои ошибки, добиваться своих побед.
Такой взгляд молодых бизнесменов — всё четко и по делу. Интервью похоже на анкету, согласны? Помните, раньше в анкетах был блок про друзей. А у вас много друзей?
Друзей много быть не может, но есть надежные люди, которым я доверяю, на которых могу положиться. В наше время мало тех, кто не предаст, не оставит в трудную минуту. Оттого дружба с ними еще ценнее.
Идеалы большинства людей благородны. Однако для их достижения нужно иметь куда больше мудрости, чем для повседневной жизни. Всякие мелочи сбивают нас с пути. Мы вязнем в рутине, растрачивая энергию. Планировали идти на север, когда вдруг обнаружили, что отклонились далеко к югу. Помним о внутреннем компасе, не забываем, что каждый новый день приносит новые возможности. И у нас всегда есть шанс сделать этот мир лучше.
