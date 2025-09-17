СЕМЁН КАРАНДИН И «АЛЬКИН ДОМ»: КАК ОДИН МЕЦЕНАТ СПАС СОБАЧИЙ ПРИЮТ

Помощь приюту — разовая акция или опыт благотворительной деятельности у вас уже был?

Если могу, всегда стараюсь помогать: реабилитация, продукты, деньги. Обычно это детские дома, общественные организации помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Теперь вот животные.

У вас есть питомец?

Был алабай, но вообще у меня аллергия на шерсть». (Смеется.)

Где вас чаще всего можно встретить?

Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. Мое место силы — Торгашинский хребет, почти каждый день поднимаюсь по его лестнице. У нас в Сибири — потрясающая природа. Если и уезжать отсюда — только в горы.

Часто встречающийся вопрос про идеалы: у кого списать эту жизнь?

А зачем списывать, смотреть, подражать? Нужно жить свою. Обретать свой опыт, исправлять свои ошибки, добиваться своих побед.

Такой взгляд молодых бизнесменов — всё четко и по делу. Интервью похоже на анкету, согласны? Помните, раньше в анкетах был блок про друзей. А у вас много друзей?

Друзей много быть не может, но есть надежные люди, которым я доверяю, на которых могу положиться. В наше время мало тех, кто не предаст, не оставит в трудную минуту. Оттого дружба с ними еще ценнее.