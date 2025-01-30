Институт гастрономии СФУ открывает высшую школу отельного менеджмента

Открытием высшей школы отельного менеджмента институт гастрономии замкнет образовательную цепочку в индустрии гостеприимства. Уже есть высшая школа ресторанного менеджмента, высшая школа гастрономии и высшая школа кондитерского искусства.

В 2025 году будет 60 мест на эту программу. Ориентировочная стоимость обучения за год 290 000 рублей. Обязательные для поступления ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, по выбору нужно сдать обществознание, информатику и ИКТ или иностранный язык.