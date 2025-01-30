Институт гастрономии СФУ открывает высшую школу отельного менеджмента

Многочисленные обращения в институт гастрономии от потенциальных индустриальных партнеров стали мотивацией открыть новую образовательную программу. По словам руководителя направления, сейчас на рынке индустрии гостеприимства дефицит кадров составляет порядка 50 %.
Уникальная образовательная программа разработана на базе международной школы института Life (Франция). Одно из главных ее достоинств — практикоориентированность.
Уже сейчас институт подписал соглашения о сотрудничестве с мировыми лидерами: Marriott, Ibis, Hilton. Партнерством интересуются отели России, Европы и Средней Азии.
Открытием высшей школы отельного менеджмента институт гастрономии замкнет образовательную цепочку в индустрии гостеприимства. Уже есть высшая школа ресторанного менеджмента, высшая школа гастрономии и высшая школа кондитерского искусства.
В 2025 году будет 60 мест на эту программу. Ориентировочная стоимость обучения за год 290 000 рублей. Обязательные для поступления ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, по выбору нужно сдать обществознание, информатику и ИКТ или иностранный язык.
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