В СЕРДЦЕ ГОРОДА ОТКРЫЛСЯ «КАСЬЯНОВСКИЙ ДОМ»

Центр задуман как камерная и теплая площадка, где каждый сможет найти что-то для души. Здесь планируются художественные выставки, доверительные творческие встречи, семинары и мастер-классы, уютные музыкальные и литературные гостиные. Это будет пространство, где оживают книги, звучит живая музыка, а история перестает быть просто датами в учебнике.

Особое сердце Центра — его музейное пространство, где история предстает в личных, почти осязаемых вещах. Здесь можно будет увидеть скромные предметы, принадлежавшие святому Димитрию Неровецкому, ощутить благоговение у письменного стола, за которым работал исповедник веры, святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Древние фолианты XVII века и спасенные иконы, хранящие память о разоренных святынях, будут безмолвно рассказывать свои истории о resilience духа, о том, что культура и вера неистребимы.