В СЕРДЦЕ ГОРОДА ОТКРЫЛСЯ «КАСЬЯНОВСКИЙ ДОМ»

В самом центре Красноярска, в стенах знакового исторического здания, зазвучала новая культурная мелодия. 22 декабря в полдень свои двери открыл Центр духовной культуры «Касьяновский дом». Это не просто новое учреждение, а живое пространство для диалога, вдохновения и встреч, призванное стать точкой притяжения для думающих и творческих горожан.
История этого места дышит сквозь века. Объект культурного наследия на улице Ленина, 124, известный как дом, где бывал Владимир Ленин, теперь обретает голос, говорящий о более глубоких и многогранных пластах нашей памяти. «Касьяновский дом» бережно вписывает современность в канву прошлого, создавая уникальную атмосферу для размышлений о культуре, вере и человеческом подвиге.
Центр задуман как камерная и теплая площадка, где каждый сможет найти что-то для души. Здесь планируются художественные выставки, доверительные творческие встречи, семинары и мастер-классы, уютные музыкальные и литературные гостиные. Это будет пространство, где оживают книги, звучит живая музыка, а история перестает быть просто датами в учебнике.
Особое сердце Центра — его музейное пространство, где история предстает в личных, почти осязаемых вещах. Здесь можно будет увидеть скромные предметы, принадлежавшие святому Димитрию Неровецкому, ощутить благоговение у письменного стола, за которым работал исповедник веры, святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Древние фолианты XVII века и спасенные иконы, хранящие память о разоренных святынях, будут безмолвно рассказывать свои истории о resilience духа, о том, что культура и вера неистребимы.
Торжественное открытие началось с экскурсии для почетных гостей — представителей власти, духовенства, общественности и средств массовой информации. Это позволило первым посетителям прочувствовать уникальную ауру места.
«Касьяновский дом» — это приглашение. Приглашение отвлечься от суеты, переступить порог истории и стать частью нового городского сообщества, где ценят тихий разговор, глубокую мысль и красоту, спасающую мир. Это шанс для Красноярска обрести не просто новое культурное пространство, а дом, где встречаются души.
