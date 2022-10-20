В Красноярске пройдет вторая Российская креативная неделя



Организаторы «Российской креативной недели — Сибирь»: Правительство Красноярского края, АНО «Креативная экономика», ФГБУ «Роскультцентр», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» и Российский книжный союз.

Участниками деловой программы станут представители десяти регионов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская и Томская области), а также лидеры креативных индустрий других российских городов и федеральные эксперты.

На шести тематических площадках пройдут сессии, брейн-штормы и дискуссии с участием спикеров из Администрации Президента России, федерального Министерства науки и высшего образования, ВЭБ РФ, Российского экспортного центра, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, холдинга VK, Агентства креативных индустрий, Сибирского института развития креативных индустрий, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Федерации креативных индустрий, Издательской группы «Эксмо-АСТ», Ассоциации анимационного кино и других.

В прошлом году в форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» приняли участие 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. Участники форума обсудили развитие креативного потенциала Сибири и других регионов страны. Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 млн просмотров в социальной сети «ВКонтакте».