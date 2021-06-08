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Архитекторы.рф проведут воркшоп в Красноярске

С 15 по 19 июня в Красноярске пройдет бесплатный образовательный воркшоп по комплексному развитию территории. К участию приглашаются архитекторы, планировщики, девелоперы и представители городских администраций.

Пятидневный интенсив будет посвящен разработке идей по развитию территории Красноярска в соответствии со Стандартом КРТ. Лекции и практикумы проведут ведущие эксперты КБ Стрелка. Участники объединятся в проектные группы и под руководством опытных наставников изучат проблемы и потенциалы территории. Также команды предложат свое видение ее развития с фокусом на формирование малоэтажной городской среды. Разработанные концепции будут вынесены на обсуждение с профессиональным сообществом.

По итогам воркшопа каждому участнику будет выдан сертификат о прохождении курса.

Требования к участникам воркшопа:

– Архитектурное или градостроительное образование (бакалавр)

– Знание программ, которые должны быть установлены на компьютере (как минимум двух из перечисленных):

SketchUp

Archicad/Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

PowerPoint/Keynote

– Собственный ноутбук

– Самостоятельная оплата проживания и переезда для участников, проживающих в других городах.

Заявки на участие принимаются до 10 июня 20:00 по московскому времени, результаты будут объявлены 11 июня.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://stre.lk/Wh2G

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