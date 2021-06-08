Архитекторы.рф проведут воркшоп в Красноярске

Пятидневный интенсив будет посвящен разработке идей по развитию территории Красноярска в соответствии со Стандартом КРТ. Лекции и практикумы проведут ведущие эксперты КБ Стрелка. Участники объединятся в проектные группы и под руководством опытных наставников изучат проблемы и потенциалы территории. Также команды предложат свое видение ее развития с фокусом на формирование малоэтажной городской среды. Разработанные концепции будут вынесены на обсуждение с профессиональным сообществом.