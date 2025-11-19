Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ЕДА ПО ВДОХНОВЕНИЮ: КАК ИИ-ПОМОЩНИК В ЯНДЕКС ЕДЕ МЕНЯЕТ ВЫБОР РЕСТОРАНА В КРАСНОЯРСКЕ

Представьте, что у вас есть личный гастрономический гид, который не просто знает все рестораны города, но и понимает ваши сиюминутные желания с полуслова. Он помнит, что вы ищете не просто «вегетарианское кафе», а «уютное место с пастой из трюфелей в центре, где тихо играет джаз». Именно такой опыт теперь тестируют пользователи Яндекс Еды в Красноярске с помощью нового ИИ-помощника — Еда AI.

Этот виртуальный консьерж выходит далеко за рамки стандартной фильтрации. Вместо безликих списков он предлагает живые, персонализированные сценарии. Планируете шумную вечеринку с друзьями или тихий семейный обед с детьми? Нужно найти ресторан с игровой комнатой у дома или срочно заказать доставку домашних пирогов в офис? Еда AI вникает в контекст вашей просьбы, чтобы предложить именно то, что нужно.

За кажущейся простотой ответа скрывается сложная технологическая кухня. Помощник работает на мощной нейросети YandexGPT 5 Pro в связке с RAG-платформой. Это позволяет ему не просто генерировать текст, а глубоко анализировать смысл запроса, подкрепляя его актуальными данными. Он в реальном времени изучает описания заведений, анализирует отзывы других гурманов и даже черпает вдохновение из статей «Открытой кухни» — собственного медиаресурса Яндекс Еды.

Главное преимущество — глубокая персонализация. Система способна учесть множество нюансов: от желаемого уровня цен и конкретного района до особой атмосферы заведения. Результат — не случайная подборка, а тщательно подобранные варианты, которые действительно соответствуют вашему настроению и потребностям.

Важно, что Еда AI только начинает свой путь и работает в бета-режиме. Каждый диалог с пользователем — это новый урок для нейросети, которая постоянно учится и становится точнее. В будущем ее роль расширится: она сможет помочь собрать корзину продуктов в магазинах для приготовления сложного рецепта на ужин.

Появление умного помощника в Красноярске — это часть большой стратегии Яндекса по внедрению искусственного интеллекта в повседневные сервисы. Теперь выбор еды превращается из рутины в увлекательный диалог, где на другом конце провода — технология, готовая понять ваш вкус и предложить идеальное гастрономическое решение.

