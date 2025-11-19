ЕДА ПО ВДОХНОВЕНИЮ: КАК ИИ-ПОМОЩНИК В ЯНДЕКС ЕДЕ МЕНЯЕТ ВЫБОР РЕСТОРАНА В КРАСНОЯРСКЕ

Этот виртуальный консьерж выходит далеко за рамки стандартной фильтрации. Вместо безликих списков он предлагает живые, персонализированные сценарии. Планируете шумную вечеринку с друзьями или тихий семейный обед с детьми? Нужно найти ресторан с игровой комнатой у дома или срочно заказать доставку домашних пирогов в офис? Еда AI вникает в контекст вашей просьбы, чтобы предложить именно то, что нужно.

За кажущейся простотой ответа скрывается сложная технологическая кухня. Помощник работает на мощной нейросети YandexGPT 5 Pro в связке с RAG-платформой. Это позволяет ему не просто генерировать текст, а глубоко анализировать смысл запроса, подкрепляя его актуальными данными. Он в реальном времени изучает описания заведений, анализирует отзывы других гурманов и даже черпает вдохновение из статей «Открытой кухни» — собственного медиаресурса Яндекс Еды.