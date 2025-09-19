ОБНОВЛЕННЫЙ ULTIMA GUIDE ПО КРАСНОЯРСКУ ОТ ЯНДЕКС ЕДЫ

Сначала Яндекс Еда подключила нейросеть. Она изучила более тысячи заведений Красноярска в разных районах. Анализ шел по более чем 100 критериям: важны были отзывы в Яндекс Картах, количество заказов и посещений, стабильность работы, оригинальность, качество кухни и сервиса.

Сначала Яндекс Еда подключила нейросеть. Она изучила более тысячи заведений Красноярска в разных районах. Анализ шел по более чем 100 критериям: важны были отзывы в Яндекс Картах, количество заказов и посещений, стабильность работы, оригинальность, качество кухни и сервиса.

Среди обязательных условий — ресторан должен быть несетевым и работать не меньше трех месяцев на момент анализа. Подключение к доставке через Яндекс Еду не требовалось.

Среди обязательных условий — ресторан должен быть несетевым и работать не меньше трех месяцев на момент анализа. Подключение к доставке через Яндекс Еду не требовалось.