Новости

ОБНОВЛЕННЫЙ ULTIMA GUIDE ПО КРАСНОЯРСКУ ОТ ЯНДЕКС ЕДЫ

Блогер с 700 тысячами подписчиков, шеф-повар «Тунгуски» и издатель Собака.ru. Что могло собрать их в одном месте в один вечер? Обновленный Ultima Guide по Красноярску. 16 сентября 2025 года в пространстве «Пушка+» Яндекс Еда представила новую версию своего технологичного ресторанного гида по Красноярску. В подборку вошли 20 лучших заведений города — места, где ценят вкус, детали и атмосферу.

Этот гид создан, чтобы жителям было проще открывать для себя интересные места, а гостям города — быстро находить ресторан по вкусу, настроению и формату.

Как отбирали рестораны?

  • Сначала Яндекс Еда подключила нейросеть. Она изучила более тысячи заведений Красноярска в разных районах. Анализ шел по более чем 100 критериям: важны были отзывы в Яндекс Картах, количество заказов и посещений, стабильность работы, оригинальность, качество кухни и сервиса.
  • Среди обязательных условий — ресторан должен быть несетевым и работать не меньше трех месяцев на момент анализа. Подключение к доставке через Яндекс Еду не требовалось.
  • По итогам первого этапа сформировали лонг-лист из 247 претендентов.
  • На втором этапе голосовали люди — 48 локальных экспертов индустрии и около семи тысяч пользователей, которые уже взаимодействовали с этими ресторанами через сервисы Яндекса. Они оценивали меню, дизайн, атмосферу. Но главный фактор — блюда и их вкус.
  • Результаты голосования проверила консалтинговая компания «Яков и Партнеры», чтобы исключить ошибки и накрутки.
  • После проверки Яндекс Еда выбрала 20 лучших ресторанов — их и озвучили на мероприятии.
Фотограф Сергей Чивиков
Кто пришел на презентацию?

На встрече собрались учредители ресторанного бизнеса, шеф-повара, фудблогеры. Среди участников так же были замечены блогер — Наталия Сычевская, издатель «Собака.ru Красноярск» Ольга Глушкова, главный редактор сайта журнала Артур Лукава и другие гости, которым интересна гастрономия.

Фотограф Лена Котова
Кто вошёл в обновленный гид?

Гид объединяет разные форматы — от гастропабов до камерных баров и авторской кухни. Среди них:

  • светский Bistrot de Luxe Home в духе английского поместья;
  • гастропаб «Залечь на дно в Гамбург»;
  • ресторан авторской кухни Fresco;
  • бар «Диалог» — камерное место под кирпичными сводами бывших конюшен (впервые в гиде);
  • ресторан русской кухни «Буян» с видом на Енисей, где подают пушкинское бланманже (тоже новичок гида).

Некоторые рестораны получили отдельные отметки:

  • «Тунгуска» — Лучший интерьер, Превосходный сервис и Выбор пользователей;
  • Bistrot de Luxe Home — Выбор экспертов;
  • «Дзеими» — Самый популярный ресторан у пользователей Яндекс Карт.

 

Фотограф Лена Котова
Ultima Guide появился впервые в Красноярске в сентябре 2024 года и теперь доступен уже в шести крупных городах России, а также в Узбекистане и Казахстане. Путеводитель доступен на русском, английском и китайском языках. Найти список лучших ресторанов можно в приложении Яндекс Еда, на сайте гида и в Яндекс Картах. Этот проект помогает жителям и гостям Красноярска легко открывать новые места и выбирать заведения по своему вкусу, используя современный технологический подход с нейросетями и экспертной оценкой.

