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Завтрак, обед и ужин как в ресторане теперь в любой точке города: Bellini в Яндекс Еде

К доставке из Яндекс Еды уже подключены четыре ресторана: Benedict Breakfast & Lounge, «Чешуя», Bistrot de Luxe Home, Hello Wine.

Bellini начали сотрудничество с Ultima, чтобы удовлетворить растущий спрос на услугу доставки из ресторанов. По данным Яндекс Еды, Красноярск вошёл в топ-3 городов-миллионников по темпу роста заказов на сервисе: за период с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года количество заказов в Красноярске выросло на сервисе на 60 %.

Блюда из заведений Bellini впервые стали доступны к заказу через агрегатор. Теперь клиенты Еды в Красноярске могут заказать на доставку авторские блюда: оладьи из цукини с малосольным лососем и яйцом пашот из Benedict Breakfast & Lounge, форшмак из байкальского омуля из ресторана «Чешуя», утку по-пекински из Bistrot de Luxe Home, а из Hello Wine — голубчики с креветками, гребешком и соусом из бекона.

«Мы рады расширить возможности доставки для наших гостей, подключив сервис Ultima Яндекс Еда, чтобы предоставить клиентам еще больше удобных вариантов и способствовать дальнейшему развитию нашего бизнеса» — рассказала операционный директор Bellini Вероника Дудченко.

 

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