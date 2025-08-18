ЯНДЕКС ЕДА: ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ТОП-20 РЕСТОРАНОВ КРАСНОЯРСКА

18 августа 2025 года — более 240 ресторанов Красноярска получили шанс войти в обновлённый Ultima Guide Яндекс Еда. Список лучших заведений гости и гастроэксперты обновят спустя год. Топ-20 ресторанов Яндекс Еда объявит в сентябре.
В лонг-лист попали более 240 несетевых заведений Красноярска разных ценовых категорий – бюджетные, средний сегмент и премиальные. Нейросеть изучила более тысячи ресторанов, которые располагаются не только в центре города и рядом с точками притяжения туристов, но и в спальных районах – в списке достаточно мест, популярных именно у местных жителей.
Среди претендентов, например, ресторан сибирской кухни «Тунгуска», в котором можно попробовать пельмени из северных видов рыбы, мясо таймырского оленя и хлеб из печи, рыбный ресторан «Чешуя» в пространстве бывшей оранжереи, кафе «Дом у озера» на острове Татышев и итальянское бистро Green Villa Pizza с блюдами из локальных продуктов.
Список и карту ресторанов, которые могут войти в обновлённый красноярский путеводитель, можно найти на сайте проекта. 20 лидеров голосования сервис объявит в сентябре.
Яндекс Еда впервые опубликовала Ultima Guide по заведениям Красноярска в сентябре 2024 года. Сейчас ресторанный гид сервиса есть уже в шести крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, Нижнем Новгороде и Казани, а также в столице Узбекистана – Ташкенте. Путеводитель доступен на трех языках – русском, английском и китайском.
