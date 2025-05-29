Пробуем ретро и заглядываем в будущее: гастрономический фестиваль Back to Future в Красноярске

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Гастрономическая столица Сибири с 21 мая по 11 июня предоставит возможность путешествовать во времени на волне вкусов. 16 ресторанов-участников, любимые блюда прошлого, незнакомые сочетания будущего. Рассказываем, где попробовать Back to Future.
На время фестиваля рестораны представят от одного до четырёх специальных позиций. Ретро-блюда, которые когда-то исчезли из меню, но остались в памяти многих. Фантомные блюда — лучшие рецепты закрывшихся заведений, которые раньше работали на тех же площадках. Новинки, которые шефы планируют ввести в меню в будущем.
В фестивале принимают участие многие известные рестораны и кафе, среди которых:
- Formaggi
- Крем
- Папа's
- Чешуя
- Свинья и бисер
- Home Deluxe
- Benedict
- Хозяин тайги
- Mama's
- Hello wine
- Fresco
- Fresco Asia
- La Famile
- Jil
- Mike and Molly
- Север
Информационный обзор Редакции
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