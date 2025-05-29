Пробуем ретро и заглядываем в будущее: гастрономический фестиваль Back to Future в Красноярске

На время фестиваля рестораны представят от одного до четырёх специальных позиций. Ретро-блюда, которые когда-то исчезли из меню, но остались в памяти многих. Фантомные блюда — лучшие рецепты закрывшихся заведений, которые раньше работали на тех же площадках. Новинки, которые шефы планируют ввести в меню в будущем.