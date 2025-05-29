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Пробуем ретро и заглядываем в будущее: гастрономический фестиваль Back to Future в Красноярске

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Гастрономическая столица Сибири с 21 мая по 11 июня предоставит возможность путешествовать во времени на волне вкусов. 16 ресторанов-участников, любимые блюда прошлого, незнакомые сочетания будущего. Рассказываем, где попробовать Back to Future.

На время фестиваля рестораны представят от одного до четырёх специальных позиций. Ретро-блюда, которые когда-то исчезли из меню, но остались в памяти многих. Фантомные блюда — лучшие рецепты закрывшихся заведений, которые раньше работали на тех же площадках. Новинки, которые шефы планируют ввести в меню в будущем.

В фестивале принимают участие многие известные рестораны и кафе, среди которых:

  • Formaggi
  • Крем
  • Папа's
  • Чешуя
  • Свинья и бисер
  • Home Deluxe
  • Benedict
  • Хозяин тайги
  • Mama's
  • Hello wine
  • Fresco
  • Fresco Asia
  • La Famile
  • Jil
  • Mike and Molly
  • Север
    Информационный обзор Редакции

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