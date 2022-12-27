Ирина Калинина

В наших прежних интервью мы много разговаривали о предстоящем конкурсе красоты в Дубае на Dubai Fashion Week, и вот свершилось! Вы — «Миссис Дубай». Официально. Чувствуете себя на вершине мира?

Да я вроде с нее и не спускалась. (Смеется.)

Кто помогал вам с созданием сценических образов?

Я могла представлять и Московскую область, и юг России, но для меня большая гордость в том, что я выбрала Белгородскую землю. Здесь мне помогали и с тем, чтобы привести тело в порядок, дизайнеры создавали сценические образы и предоставляли вещи. У меня было два выхода в платьях: в вечернем подиумном и в народном костюме Белгородской губернии. Вечернее фиолетовое платье для меня создала молодой талантливый дизайнер Ольга Стопычева. А вот с народным костюмом было намного сложнее и интереснее. Я перемерила большое количество платьев, в итоге остановилась на классическом сарафане с элементами исконного белгородского женского костюма. На конкурсе я единственная вышла в кокошнике, и это произвело огромное впечатление на арабскую публику. Я в прямом смысле ослепла от вспышек в этот момент. Меня просили остановиться и множество камер фотографировали.

Вот такой феномен - я полностью в закрытом платье произвела больший фурор, чем девушки с вырезами и глубоким декольте. Вообще, русский народный костюм — явление уникальное в истории мировой культуры, не имеющее аналогов в мире.

С вами ездили дочки. Они как-то были задействованы в процессе?

Для них это был первый опыт участия в показах на международном уровне. Получилось, что мы совместили приятное с полезным: отдохнули в Эмиратах и дети поняли, что подиумная работа - тяжелый труд. Финал, красивая картинка - это только вершина айсберга, и этот кусочек состоит из огромного количества вложенных сил. Мы работали с девяти утра до двенадцати ночи без перерывов. Для них все было интересно. Особенно взаимодействие с другими участниками, причем исключительно на английском языке.