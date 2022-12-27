Быть королевой – это не про осанку и авторитет, это про то, как меняется атмосфера в комнате, когда заходите вы.
Ирина Калинина в очередной раз доказала, что королевами не рождаются, ими становятся.
Главная корона финала Dubai Fashion Week приехала в Россию, в Белгород!
В наших прежних интервью мы много разговаривали о предстоящем конкурсе красоты в Дубае на Dubai Fashion Week, и вот свершилось! Вы — «Миссис Дубай». Официально. Чувствуете себя на вершине мира?
Да я вроде с нее и не спускалась. (Смеется.)
Кто помогал вам с созданием сценических образов?
Я могла представлять и Московскую область, и юг России, но для меня большая гордость в том, что я выбрала Белгородскую землю. Здесь мне помогали и с тем, чтобы привести тело в порядок, дизайнеры создавали сценические образы и предоставляли вещи. У меня было два выхода в платьях: в вечернем подиумном и в народном костюме Белгородской губернии. Вечернее фиолетовое платье для меня создала молодой талантливый дизайнер Ольга Стопычева. А вот с народным костюмом было намного сложнее и интереснее. Я перемерила большое количество платьев, в итоге остановилась на классическом сарафане с элементами исконного белгородского женского костюма. На конкурсе я единственная вышла в кокошнике, и это произвело огромное впечатление на арабскую публику. Я в прямом смысле ослепла от вспышек в этот момент. Меня просили остановиться и множество камер фотографировали.
Вот такой феномен - я полностью в закрытом платье произвела больший фурор, чем девушки с вырезами и глубоким декольте. Вообще, русский народный костюм — явление уникальное в истории мировой культуры, не имеющее аналогов в мире.
С вами ездили дочки. Они как-то были задействованы в процессе?
Для них это был первый опыт участия в показах на международном уровне. Получилось, что мы совместили приятное с полезным: отдохнули в Эмиратах и дети поняли, что подиумная работа - тяжелый труд. Финал, красивая картинка - это только вершина айсберга, и этот кусочек состоит из огромного количества вложенных сил. Мы работали с девяти утра до двенадцати ночи без перерывов. Для них все было интересно. Особенно взаимодействие с другими участниками, причем исключительно на английском языке.
Вы продолжите участвовать в конкурсах красоты? Уже есть предложения?
Если позовут, то, конечно. Потому что интересно со стороны того, что такие конкурсы – это развитие. Мне как бы не восемнадцать лет, не двадцать и даже не тридцать. В таком возрасте людям говорят, что жизнь закончилась. Я считаю, что она даже не начиналась. Это дает большой пример людям, девушкам, женщинам, которые думают, что жизнь подходит к концу, нужно надеть платок и сидеть за просмотром сериалов. Нет, конечно же, нет! Надо развиваться, ухаживать за собой, тренировать свое тело. Это дает результат. Неважно, какой возраст в паспорте, главное - какой возраст в душе. Именно это и позволяет достигать целей. На конкурсе Dubai Fashion Week нет возрастного ограничения, и я соревновалась с девушками, которые гораздо младше меня по возрасту. Несмотря на это, выиграла и привезла главную корону в свою страну.
Королевами рождаются или становятся?
Конечно, становятся. (Улыбается.) Это большая работа над собой и в эстетическом, и в физическом, и в духовном планах. Те, кому досталось все сразу, не так ценят то, что имеют.
Что вас больше всего впечатлило в Арабских Эмиратах?
Качество услуг в сфере красоты. К сожалению, там нужно за этим строго следить. За час до выхода на подиум мне сделали такой макияж, что я осталась в шоке. Все дошло до того, что мне было стыдно так выходить к зрителю, и я готова была отказаться от участия в конкурсе. Но в последний момент все спасли профессионалы с недели моды в Париже, которые тоже приехали работать в Арабские Эмираты. Посмеялись надо мной и потом как эксперты все быстро сделали и на высшем уровне. Мастера!
Множество женщин следят за вами, болеют за вас и, пожалуй, равняются на вас. Какие жизненные принципы помогают вам достигать успеха во всех сферах жизнедеятельности?
Самое главное - тараканы в нашей голове, то, что мы сами себе придумываем. Те барьеры, которые мы сами себе строим, они нас тормозят. Это проблема большинства. И когда ты разрушаешь внутренние стены, начинаешь жить по-другому и добиваться больших целей, нужно верить в себя, не надо ничего делать для мамы, папы, мужа и так далее. Любить свое дело, то, чем ты занимаешься. Жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что тебе не по душе. А в старости жалеть о несделанных вещах, бесцельно прожитых годах. Поэтому любите то, что делаете, и делайте то, что любите.
Известно, что королевы - это не только про красоту внешнюю. Так про что это?
Красота души и поступки. Помимо конкурсов красоты, у меня есть юридическая компания Legal World и на протяжении 14 лет мы занимаемся важными социальными делами. У нас есть подшефный детский дом в Республике Марий Эл и акция «Бумеранг добра», в которой мы помогаем малообеспеченным семьям. Из-за большого количества подписчиков и хорошего социального капитала люди видят, чем занимаюсь, и я их мотивирую на совершение добрых поступков. У многих, оказавшихся в трудной ситуации, нет денег, чтобы купить детям элементарные вещи. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» у нас проходит в сентябре и на Новый год. В зимний праздник, конечно, дети пишут письма Деду Морозу, а родители их отправляют нам. Они не просят IPhone или IPad, их желания - это теплая куртка, набор для творчества или настольные игры. Мы не хотим оставить детей без подарков и приятных эмоций. Поэтому большой командой волшебников создаем для них праздник.
P.S. Пока готовился материал, Ирина Калинина была назначена руководителем юридического департамента исполкома стран СНГ.
Текст: Мария Вербина
Фото: Евгений Сухоруков, Мария Вербина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)