У московской школы телевидения «Останкино» появится филиал в Белгороде
Креативный директор филиала МАРИНА ГОРДЕЕВА ставит перед фактом: «С первых же дней обучения вы будете работать в кадре, в условиях, максимально приближенных к реальным»
Почему вы решили открыть филиал в Белгороде?
Сейчас многие стремятся попасть на телевидение и в кино, а также увидеть на телеэкранах своих талантливых, красивых и неповторимых детей и внуков. Если раньше для большинства людей это было неуловимой мечтой, то сейчас все как на ладони. Бери и делай. Регионы открыли нам множество талантов и Белгород вовсе не исключение. (Улыбается).
Кто основал школу «Останкино»?
Ольга Спиркина — актриса театра и кино, член Гильдии актеров кино России, член Союза кинематографистов России, академик Международной «Академии Телевидения». Более десяти лет назад она открыла в Москве школу телевидения «Останкино» и за это время школа выработала успешную стратегию развития личности под руководством опытных педагогов и мастер-классов от известных телеведущих, актеров, продюсеров и режиссеров Москвы. Выпускники школы успешно работают на федеральных и региональных телеканалах.
Какие направления обучения предлагаете?
Исчерпывающий выбор. (Улыбается). Школа осуществляет подготовку по следующим направлениям: имиджмейкер, мастерство публичного выступления, техника речи, курсы телеведущих, художник-гример, видеоблогер, детская школа телевидения, семейный детский телетеатр, модельная школа для детей, операторское мастерство, фотография. По окончании обучения каждый получает московское удостоверение и возможность пройти практику с дальнейшим трудоустройством на федеральных каналах. Белгородский филиал имеет лицензию на профильное образование.
Преподавательский состав из Москвы или есть и местные представители индустрии?
Наши квалифицированные педагоги прошли обучение в головном офисе школы телевидения «Останкино» в Москве. Преподавать будут не только опытные учителя Белгородчины, но и звезды театра и кино Москвы, среди которых выдающиеся журналисты, актеры и имиджмейкеры, имеющие многолетний практический опыт в теле- и киноиндустрии. Обучающимся предстоит увлекательное путешествие в мир кино и телевидения в лучших «спиркинских» традициях — насыщенные творческие занятия по московским программам, полное погружение в профессию и мастер-классы от знаменитостей с ТВ и кино. Дмитрий Дибров, Дмитрий Губерниев, Владимир Березин, Ксения Стриж, Роза Сябитова, Михаил Богдасаров и многие другие известные личности отметились среди спикеров нашей школы.
«Мы не гонимся за сверхприбылями, поэтому обучение в школе стоит умеренно, а состав групп не превышает двадцати человек, что обеспечивает высокий уровень подготовки и индивидуальный подход к каждому»
Кому еще могут быть интересны занятия в школе?
В школе будет проходить курс публичного выступления и ораторского искусства для руководителей и топ-менеджеров Белгородских компаний. Есть хорошие новости и для родителей дошкольников, и самих дошколят. У нас будет работать детский семейный телетеатр, детская школа телевидения, где дети и их родители совместно будут участвовать в представлениях и телепередачах. Также будет открыта модельная школа для детей и подростков.
«Останкинское» образование доступно каждому?
Мы не гонимся за сверхприбылями, поэтому обучение в школе стоит умеренно, а состав групп не превышает двадцати человек, что обеспечивает высокий уровень подготовки и индивидуальный подход к каждому. Учиться в школе сможет даже очень занятой человек, ведь мы предлагаем удобный график занятий – в утреннее, дневное и вечернее время, а также по выходным. Мы хотим, чтобы на время обучения школа стала вторым домом. Ведь войдя в нашу школьную семью, становишься ее членом, а не гостем. Поэтому наши двери открыты всегда, а не только по особым дням.
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Мария Бекетова
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