Татьяна Насонова

Фантастическая харизма, непоколебимая целеустремленность и ни минуты жизни, потраченной зря — кредо, которое позволяет гордо заявить: «При желании я могу замотивировать даже камень на дороге»
А что так можно было?
Спойлер: ДА.
Четыре высших образования — это «ВАУ». Чем обусловлено такое рвение к знаниям?
Катастрофически люблю учиться. (Улыбается). В школе я была отличницей и на первое высшее поступала по результатам ЕГЭ. Мама хотела, чтобы я поступила на экономиста, но меня тянуло на юрфак. Все меня уверяли, что на юрфак попасть можно только по блату, но я все-таки подала документы и «замерла» в ожидании. Тем временем мама тоже отправила мои документы через конкурс «Губернаторский резерв» и сложилось так, что я поступила сразу на два высших. Дневное — юриспруденция, вечернее — экономика. На бесплатные отделения, само собой. К двадцати двум годам у меня было два полноценных высших образования. Следующий шаг — поступление в аспирантуру. Там получилась сложная история, поэтому за моими плечами две аспирантуры по разным специальностям. (Улыбается). Позднее я стала проректором в строительном университете, где получила степень магистра, а дальше переезд в Москву и работа в Федеральном Министерстве. Рвение к знаниям по сей день моя путеводная звезда, которая дарит мне много полезных контактов. Фактически это и формирует мой круг общения из людей «на десять из десяти».
Что побудило вас заняться музыкой?
Это был незакрытый гештальт. В прошлом году меня настиг личный кризис и в отношениях, и в работе. Тот самый этап, когда не знаешь, чего хочешь, не уверен в себе, задумываешься о правильности решений, принятых ранее — в общем, классический кризис, через который проходит большинство людей. В то время я училась на телеведущую в школе Первого канала. У меня нет музыкального образования, но в один момент я просто начала петь и ощутила, как во мне слились потоки новой энергии и волны успокоения. Наверное, сработал крик души. (Улыбается). К этому времени мной было написано очень много стихов в стол, так что с материалами для авторских песен проблем не было. И я решила — буду делать то, отчего кайфую и неважно, что обо мне подумают. Оперативно нашла себе команду и начала записывать песни. Недавно подарила песню маме на день рождения, получилось очень душевно и мило. Подумываю выложить ее на музыкальные платформы. (Улыбается).
Любите выступать на большую аудиторию?
Обожаю! Все идет из детства, когда родственники рассажены и, нравится им или нет, но все обязаны слушать мои концерты. (Смеется). А еще в детстве мы любили прямо на улице устраивать «танцы-песни» для соседей. Утром репетиция — вечером концерт. Во мне полностью отсутствует страх сцены и публичных выступлений. Шесть лет преподавательской деятельности не прошли даром. Я спокойно смотрю аудитории в глаза. Не ерзаю, не нервничаю — чувствую себя в своей тарелке на любом публичном выступлении. Но, стоит признать, когда первый раз пела на публику, легкий мандраж все-таки не обошел стороной. (Улыбается). Уверенность в себе зависит от уровня экспертности, чем он выше, тем сложнее человека поставить в неловкое положение. Тем более никто не обязан нравится абсолютно всем. Это тоже надо понять и принять.
Можно ли с чем-то сравнить ту палитру чувств, которая возникает внутри во время выступления?
Пожалуй — с влюбленностью. Ты до конца еще не понимаешь, как это работает, но уже кайфово. (Улыбается).
«Уверенность в себе зависит от уровня экспертности, чем он выше, тем сложнее человека поставить в неловкое положение»
Кто из музыкантов вас вдохновляет?
У меня нет кумиров, но есть огромное уважение к Алле Пугачевой. Я восхищаюсь ее творчеством и считаю великим музыкантом. К великим также причисляю Игоря Крутого. А вот современная поп-сцена меня немного расстраивает. Мало что действительно цепляет. Недавно на студии звукорежиссер включил мне три потенциальных «хита» и спросил мое мнение. Я даже не поняла, один это человек исполняет или разные люди. Настолько все однобоко и шаблонно. Как по мне, лучше послушать шансон. (Улыбается). Еще мне нравится Дубцова, недавно была на ее концерте — это было прекрасно вживую, рекомендую.
Поделитесь ближайшими творческими планами.
У нас готова музыка и написаны стихи на две песни, осталось записать. В августе планирую их выпустить. А в сентябре или октябре хочу издать дебютный альбом. Сейчас идут переговоры с продюсером, хочу серьезно заняться продвижением релиза. На этом этапе все финансируется самостоятельно, других вариантов пока нет. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Как минимум это классный опыт и память на всю жизнь. Буду детям показывать, чем мама занималась в тридцать лет. (Смеется).
Вы разрабатываете собственный бренд одежды. Поделитесь этапами этого трудоемкого процесса.
Я нашла хороших девочек в Воронеже, которые разработали мне полностью лекала. Пока что это будет TN Brand Homewear — бренд домашней одежды. Уже отшиты все пробные версии, впереди переговоры с двумя фабриками. Сам бренд разработан и готов зайти на рынок, поэтому ждем поступления в продажу до конца года. Для меня это ново, но очень увлекает. Я эстет и дома у меня все продумано до мельчайших деталей в том числе и домашний гардероб. Выходишь из душа в шелковой пижаме словно королева и чувствуешь себя на высоте, да и выглядишь сногсшибательно. (Улыбается). Вот на такую целевую аудиторию мы и шьем. Доступная домашняя одежда для тех, кто ценит сочетание удобства и красоты не только в социуме, но и в личном быту.
Кроме этого, совместно с подругой мы запускаем еще один проект, связанный с производством одежды. Детали пока держим в тайне, но могу сказать, что на рынке эта одежда «не для всех» появится даже раньше коллекции Homewear.
Есть ли у вас другие хобби или интересы?
У меня миллиард хобби! Каждый мой день наполнен под завязку, ибо не люблю сидеть без дела. Увлекаюсь психологией, что позволяет мне лучше разобраться в себе и помочь проработать некоторые зажимы своим друзьям. Уже несколько месяцев занимаюсь написанием авторского курса «Сила женщины», который будет запущен уже вначале осени. В этот проект я вкладываю всю себя, свой опыт, каждую клеточку своей души и надеюсь, что благодаря этому курсу многие женщины наконец увидят, сколько в них той самой женской силы, ресурсной и созидательной, и начнут делать то, о чем давно мечтали. Без оглядки на мнение окружающих. Еще я хожу на латиноамериканские танцы к фантастически талантливому тренеру, что всегда поднимает мое настроение. Очень много читаю, очень много прохожу различных курсов и марафонов.
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Мария Глазунова
Стиль: Уля Вогэль
Визаж, волосы: Вита Рехачева
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