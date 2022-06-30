Ирина Калинина

Адвокатка из администрации президента дважды представляла Белгород на конкурсах красоты и оба раза забрала корону в финале
Истинная красота расширяет привычные каноны
За последний год вы стали Мисс России и первой Вице-мисс юга России. Поделитесь этим невероятным опытом.
Началось все с локдауна в 2020 году. Суды закрыты, ничего не работает, все сидят по домам, а у меня полно энергии и непреодолимая потребность в действии. Прикинула варианты и решила чаще выходить в онлайн. Ведь у меня хороший социальный капитал — много известных и интересных людей в друзьях. Мы стали вместе проводить прямые эфиры, обсуждали сложившуюся ситуацию и множественные изменения в законодательстве. Если раньше у меня были обычные страницы в социальных сетях с котами и цветами, то с начала пандемии они превратились в интерактивные сообщества, где людям простым языком объяснялись юридические нюансы. Соответственно, количество подписчиков начало резко расти, а директ разрывался от входящих сообщений. Потом локдаун отменили, но мой интерес никуда не делся. Мне очень понравилось вещать на широкую аудиторию и помогать людям своими знаниями, поэтому я продолжила выходить в прямой эфир. Прошла параллельно курс по правильному ведению социальных сетей, почерпнула оттуда все необходимое и мне позвонили! (Улыбается). Позвонил организатор московского конкурса с предложением принять участие. Моя первая реакция была: «Вы что, прикалываетесь?». (Смеется). Мне тридцать пять лет, у меня двое детей, я адвокат в конце концов. Уговаривали меня целую неделю. Разговоры длились по четыре часа, я не преувеличиваю. Было много сомнений, и я решила спросить у своих подписчиков, на что получила ответ «да» от сорока тысяч человек. После такой поддержки назад пути не было, и я согласилась. В итоге дошла до финала, который проходил в московском Golden Palace и чуть не оглохла от невероятной поддержки из зала. Люди буквально ехали с разных городов, чтобы меня поддержать. Корона первой Вице-мисс России стала моей, как и непередаваемые впечатления, которые запомнятся на всю жизнь. Первая корона дала мне четко осознать — не надо бояться выглядеть не по классическим канонам. Естественно, надо ухаживать за собой и своей внешностью, но не стоит забывать о внутреннем мире. Красивые пустышки уходят на второй план. Самая сексуальная часть тела — это мозг.
После этого конкурса меня завалило новыми предложениями. Много раз я отказывалась, но в один момент градус приглашений повысился настолько, что посеял во мне мысль: «А может, согласиться и взять вторую корону уже в тридцать семь?». (Улыбается). И буквально через полчаса мне позвонил организатор конкурса «Мисс и Миссис юга России» из Ростова. И вот я в Ростове, представляю Белгород, а спустя несколько дней корона первой Вице-мисс Юг» уже на моей голове. На мероприятии царила семейная атмосфера, многие выходили на сцену с детьми. Уютный локальный праздник — вот каким мне запомнился этот конкурс. Сразу после позвонили с «Мисс России» и пригласили представлять Белгород. «Шаблоны красоты меняются, вы нам подходи-те,» — так и сказали. А это ведь совсем другой уровень. Здесь было четыре выхода: визитка, купальники, в коже и финальный в вечернем платье, что сильно влияло на уровень моего стресса. Представляете адвоката с моим статусом на сцене в купальнике? (Улыбается). Но у меня был шикарный образ — никакой пошлости, только блеск, красота и большой размах черных крыльев. Да, у меня были крылья! Видимо, я воспарила на них и смогла добраться до главной короны «Мисс-России». (Улыбается).
Уже поступают предложения на новый заход?
Когда получаешь «Мисс России», то по контракту идешь на международный конкурс в Сингапуре. Даты проведения пока уточняются, но третьему заходу быть. (Улыбается).
Ваша слава вовсю стремится к звёздному статусу. Есть ли какая-то обратная сторона нарастающей популярности?
Откровенно говоря — не люблю популярность. Я все пытаюсь понять, что происходит с людьми, у которых загорается звездочка. У меня такого нет. То ли это воспитание, то ли я уже четко сформированная и проработанная личность. В Ростове со мной сфотографировалось около двухсот человек, а я на каблуках. Со спокойствием даешь людям то, что для них важно, в разумных пределах, конечно же, и уходишь на заслуженный отдых. Это часть работы, нельзя отвернуться от тех, кому можешь помочь. Если у меня что-то болит или просто не осталось сил, то я своевременно говорю об этом и ко мне относятся с пониманием.
«Мы, женщины, намного сильнее мужчин и можем этим пользоваться»
Как у вас получается сочетать женственность и деловую хватку?
В этом мне сильно помог конкурс красоты. Мы, женщины, намного сильнее мужчин и можем этим пользоваться. (Улыбается). В суде часто бывает так, что на предварительном заседании мужчины теряют бдительность, наблюдая в оппонентах красивую девушку на каблуках, а потом начинается рубилово, и здесь до них начинает доходить. (Смеется).
Дочери берут с вас пример?
Как-то раз мы с младшей пошли в магазин, нас узнали и подарили цветы. После чего дочь мне говорит с удивлением: «Мама, ты такая популярная!». (Улыбается). Естественно, в школе сразу все об этом узнали. Журналы, где мы вместе на обложке, дочки тоже относили в школу в обязательном порядке. У старшей сейчас сложный возраст — ничего не хочет, проявляет агрессию, постоянно в телефоне, но недавно она мне говорит: «Мам, хореография у меня есть, на коньках кататься умею, в общем — хочу походить по подиуму». А мне и возразить нечего. Так что скоро будет мероприятие, где она впервые пройдет по подиуму в дизайнерских нарядах.
Далеко не все выстоят в столь интенсивном жизненном ритме, наверняка у вас есть любимый способ отдохнуть и перезагрузиться.
Сменить род деятельности, переключиться с работы на что-то другое. Занятия творчеством, легкое общение в тёплой и уютной компа- нии — самые действенные способы. Когда совсем тяжко — спасает шопинг или поездка на море или в горы наедине с собой.
Что нужно женщине, чтобы быть сильной, но не черствой?
Любить себя, однозначно. Женщина может работать в двух состояниях — когда ей очень плохо и когда ей очень хорошо. Все промежуточное время надо выделять для себя. (Улыбается).
«Женщина может работать в двух состояниях — когда ей очень плохо и когда ей очень хорошо»
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Мария Глазунова
Ретушь: Милена Духненко
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