Ирина Калинина

За последний год вы стали Мисс России и первой Вице-мисс юга России. Поделитесь этим невероятным опытом.

Началось все с локдауна в 2020 году. Суды закрыты, ничего не работает, все сидят по домам, а у меня полно энергии и непреодолимая потребность в действии. Прикинула варианты и решила чаще выходить в онлайн. Ведь у меня хороший социальный капитал — много известных и интересных людей в друзьях. Мы стали вместе проводить прямые эфиры, обсуждали сложившуюся ситуацию и множественные изменения в законодательстве. Если раньше у меня были обычные страницы в социальных сетях с котами и цветами, то с начала пандемии они превратились в интерактивные сообщества, где людям простым языком объяснялись юридические нюансы. Соответственно, количество подписчиков начало резко расти, а директ разрывался от входящих сообщений. Потом локдаун отменили, но мой интерес никуда не делся. Мне очень понравилось вещать на широкую аудиторию и помогать людям своими знаниями, поэтому я продолжила выходить в прямой эфир. Прошла параллельно курс по правильному ведению социальных сетей, почерпнула оттуда все необходимое и мне позвонили! (Улыбается). Позвонил организатор московского конкурса с предложением принять участие. Моя первая реакция была: «Вы что, прикалываетесь?». (Смеется). Мне тридцать пять лет, у меня двое детей, я адвокат в конце концов. Уговаривали меня целую неделю. Разговоры длились по четыре часа, я не преувеличиваю. Было много сомнений, и я решила спросить у своих подписчиков, на что получила ответ «да» от сорока тысяч человек. После такой поддержки назад пути не было, и я согласилась. В итоге дошла до финала, который проходил в московском Golden Palace и чуть не оглохла от невероятной поддержки из зала. Люди буквально ехали с разных городов, чтобы меня поддержать. Корона первой Вице-мисс России стала моей, как и непередаваемые впечатления, которые запомнятся на всю жизнь. Первая корона дала мне четко осознать — не надо бояться выглядеть не по классическим канонам. Естественно, надо ухаживать за собой и своей внешностью, но не стоит забывать о внутреннем мире. Красивые пустышки уходят на второй план. Самая сексуальная часть тела — это мозг.

После этого конкурса меня завалило новыми предложениями. Много раз я отказывалась, но в один момент градус приглашений повысился настолько, что посеял во мне мысль: «А может, согласиться и взять вторую корону уже в тридцать семь?». (Улыбается). И буквально через полчаса мне позвонил организатор конкурса «Мисс и Миссис юга России» из Ростова. И вот я в Ростове, представляю Белгород, а спустя несколько дней корона первой Вице-мисс Юг» уже на моей голове. На мероприятии царила семейная атмосфера, многие выходили на сцену с детьми. Уютный локальный праздник — вот каким мне запомнился этот конкурс. Сразу после позвонили с «Мисс России» и пригласили представлять Белгород. «Шаблоны красоты меняются, вы нам подходи-те,» — так и сказали. А это ведь совсем другой уровень. Здесь было четыре выхода: визитка, купальники, в коже и финальный в вечернем платье, что сильно влияло на уровень моего стресса. Представляете адвоката с моим статусом на сцене в купальнике? (Улыбается). Но у меня был шикарный образ — никакой пошлости, только блеск, красота и большой размах черных крыльев. Да, у меня были крылья! Видимо, я воспарила на них и смогла добраться до главной короны «Мисс-России». (Улыбается).

Уже поступают предложения на новый заход?

Когда получаешь «Мисс России», то по контракту идешь на международный конкурс в Сингапуре. Даты проведения пока уточняются, но третьему заходу быть. (Улыбается).

Ваша слава вовсю стремится к звёздному статусу. Есть ли какая-то обратная сторона нарастающей популярности?

Откровенно говоря — не люблю популярность. Я все пытаюсь понять, что происходит с людьми, у которых загорается звездочка. У меня такого нет. То ли это воспитание, то ли я уже четко сформированная и проработанная личность. В Ростове со мной сфотографировалось около двухсот человек, а я на каблуках. Со спокойствием даешь людям то, что для них важно, в разумных пределах, конечно же, и уходишь на заслуженный отдых. Это часть работы, нельзя отвернуться от тех, кому можешь помочь. Если у меня что-то болит или просто не осталось сил, то я своевременно говорю об этом и ко мне относятся с пониманием.