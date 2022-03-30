Сергей Беняш — бизнесмен, инвестор и тренер курса «Клуб миллионеров», где слово «миллионеров» не просто кликбейт

Эффективно прокачать финансовую грамотность, начать наращивать капитал — первые шаги для тех, кто хочет стать миллионером.
Тяга к бизнес-тренерству это зачастую следствие, где причина — успешный бизнес или правильные финансовые стратегии на бирже. Что у вас за плечами? Бизнес? Инвестиции? И то и другое?
Бизнесом я занимаюсь с 2006 года, а до этого работал в найме. Вершина карьерной лестницы покорилась стремительно — от оператора кол-центра до директора департамента продаж я поднялся, не успев оглянуться. (Улыбается). Компания была небольшой, расти было некуда, а меня не совсем устраивал финансовый аспект. Это и привело меня в собственный бизнес. Сначала это было свое дело, бизнесом это сложно назвать, далее дело набирало обороты, масштабировалось. Сейчас бизнес основной источник моего дохода. Но так было не сразу. Как и многие бизнесмены я столкнулся с распространенной проблемой — в обороте бизнеса деньги есть, рост есть, но я не могу выводить большие суммы средств без ущерба для бизнеса. В конце 2018 года я узнал про «Клуб миллионеров», попал на бесплатный семинар, был скептически настроен, но ушел под впечатлением. После этого я пересмотрел стратегию своего бизнеса, и мир вокруг начал меняться. Успешных решений стало больше, соответственно, и денег стало больше. Когда столько пользы приносит бесплатный промосеминар, возникает неподдельный интерес в полном прохождении курса. Уже во время курса я начал заниматься инвестициями, наращивать капитал и всесторонне обучаться финансовой грамотности.
Как вы заработали свой первый миллион?
Здесь надо определиться с понятием «первый миллион». (Улыбается). Миллион долларов я еще не заработал, но в этом году упорно иду к этой отметке. Поясню, что имеется в виду общее состояние средств, а не личный капитал. Первый миллион рублей, так сказать «у меня в кармане», был заработан относительно недавно в «Клубе миллионеров». В личном обороте такие суммы возможно мелькали и раньше, но отношение к деньгам было иное. «Есть деньги? Надо тратить!». (Смеется). Сейчас все по-другому, осознанно и планомерно. «Клуб миллионеров» научил меня аккумулировать деньги и выстраивать правильные стратегии по сохранению средств.
Кому будет полезен курс «Клуб миллионеров»?
Без сомнения — каждому. Особенно тем, кто хочет стать миллионером. (Смеется). После прохождения курса все ловят себя на мысли: «почему я не узнал этого раньше?». Свою дочь я записал на курс, когда ей было тринадцать лет. Здесь очень хорошо работает правило «чем раньше, тем лучше». Однозначно курс будет полезен тем, кто уже зарабатывает какие-то деньги, чтобы научиться ими управлять. Порог вхождения гораздо проще при таких условиях. Пожалуй, можно попробовать использовать курс как отправную точку для заработка, но базовая финансовая дисциплина сильно поможет сразу влиться в процесс. У меня есть друг, тоже бизнесмен, у которого интуиция на ведение дел поставлена от природы. Он без специального обучения применял на практике многое из того, что я узнал, проходя курс. Мне все-таки посчастливилось его заинтересовать и записать на курс «Клуб миллионеров», после прохождения друг был в полном восторге. Даже прокачанный человек вынес из клуба очень много пользы. Здесь же не только сухая информация и сплошная теория. Люди с похожими интересами знакомятся и делятся своим опытом. Формируется тусовка финансово-грамотных активных людей – предпринимателей, фрилансеров, работающих в найме, которые говорят на одном языке. На этой почве создаются совместные проекты, а, порой, полноценное партнерство.
«У коуча никаких готовых рецептов, его задача замотивировать исходя из собственных ресурсов человека. У тренера же интенсив «сейчас покажу, как надо, мотай на ус».
Есть ли разница между бизнес-тренером и бизнес-коучем?
Коуч помогает осознать человеку свои пробелы и проработать их, выстраивая новые стратегии самосовершенствования. Тренер же — прокачивает какой-то определенный навык, к тренеру приходишь по собственному запросу. То, что влияет на меня, скорее относится к тренерству. Объясню на примере. Как варить борщ? Тренер раскладывает все на этапы, рассказывает про необходимые ингредиенты, следит за процессами нарезания и варки, подсказывает и контролирует процесс от и до. Коуч же задает вопросы в духе: «что такое борщ?», «вы ели когда-нибудь борщ?», «что вы видели в составе борща?», «откуда берется борщ?», «как варится борщ?», «с чего мы начнем варить борщ?»… Улавливаете разницу? (Улыбается). У коуча никаких готовых рецептов, его задача замотивировать исходя из собственных ресурсов человека. У тренера же интенсив «сейчас покажу, как надо, мотай на ус». Для разных жизненных задач – свои инструменты.
Поделитесь главными мотивирующими импульсами своей жизни.
Главное — знать, чего хочешь. Четко прописанные и ясные цели — мой основной импульс. Их достижение отлично мотивирует на дальнейшее развитие в заданном направлении. Когда цели размыты — действия скомканы и хаотичны. Еще неплохой заряд дают примеры успеха других людей. Особенно если это происходит «на расстоянии вытянутой руки». Важно также иметь хороших наставников. Именно они задают темп движения человека и раскрывают потенциал на начальных стадиях.
Какие нематериальные ценности необходимо развивать в себе бизнес-тренеру?
В первую очередь — этика. Исключить возможность навредить тому, кого берешь под свое крыло, только так. Позитивное мышление и открытость также не менее важные качества. Это помогает наладить доверие и показать людям прозрачность намерений тренера.
Что вы думаете о рынке криптовалюты?
Быстрорастущий рынок и, несомненно, это очень крутая новая технология. Но пока до конца не понятно, в чьих все руках. Будущее этого рынка мне неизвестно. Я пока что присматриваюсь. Есть такой момент, что в этой жизни все – пирамида. (Улыбается). Раз за разом прихожу к такому выводу. И в рынке криптовалюты однозначно есть пирамиды в чистом виде, но этот рынок не состоит только из них. У меня есть опыт вложений в криптовалюту, успешный и не очень. Эти инвестиции в моем портфеле пока не самые значительные, все в режиме наблюдения. Прежде всего, я изучаю механизмы работы и вникаю в процессы. Это, кстати, касается любых инвестиций. Активное становление криптовалют позволяет много заработать в короткие сроки. Но все может сработать и в обратную сторону. Из-за параллелей с пирамидами у меня есть определенный скепсис, но в эту тему однозначно нужно вникать, чтобы идти в ногу со временем.
«Главное — знать, чего хочешь. Четко прописанные и ясные цели — мой основной импульс.»
Игра «Денежный поток» — это забавы ради или серьезный инструмент для саморазвития?
Когда-то я относился к этому, как к простой игрушке, но, как следует вникнув, осознал — это действительно хороший инструмент для саморазвития. В «Денежном потоке» человек может протестировать свои финансовые стратегии, не рискуя настоящими деньгами, что очень помогает в принятии правильных решений в реальной жизни. Ко всему прочему игра несет в себе просветительскую функцию, помогает узнать о рынке недвижимости и его опциях, учит создавать и увеличивать капитал. Конечно, не стоит забывать, что это виртуальная ситуация и некоторые моменты в игре утрированы, например, когда акции взлетают в сорок раз. (Улыбается). При этом именно игра обеспечивает эффективное встраивание в жизнь нужных навыков, а в сегодняшней жизни – это крайне важно!
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Милена Духненко
Стиль: Уля Вогэль
Визаж, волосы: Вита Рехачева
Свет, фото: видеостудия «Алиса»
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