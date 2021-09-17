Ната Гончар

Сегодня вы создали один из самых сильных и востребованных образовательных проектов в России и за ее пределами – Международный институт интегративной нутрициологии (МИИН). Расскажите, с чего все начиналось, как вы поняли, что хотите поменять профессию?

Фактически я не меняла профессию, лишь сместила акценты и смыслы. Моя профессия — предприниматель, я закончила факультет управления и предпринимательства. (Улыбается). Мне всегда был близок предпринимательский дух. До университета я училась в лицее, класс был с уклоном в экономику, и уже тогда тест на предпринимательское мышление выявил во мне соответствующие задатки. Первый бизнес в сфере ивентов я открыла в двадцать три года. Это сильно раскрыло мой предпринимательский потенциал, но в какой-то момент эта деятельность не стала приносить мне удовлетворение, и я начала искать свою большую цель. Параллельно путешествовала, жила в разных странах, рожала детей. (Улыбается). В 2014 году я заинтересовалась питанием, узнала, что за рубежом есть множество онлайн-курсов по диетологии, но не нашла ничего подобного в России. Желание развиваться было, а достойного предложения нет. Спустя некоторое время одно из объявлений про обучение на диетолога все-таки побудило меня записаться на курс. Это было феерично! Информация впиталась в меня как вода в растрескавшуюся от сухости землю. За время обучения я осознала, как мне не хватало этих знаний. Весь следующий год был посвящен активному обучению в этом направлении, и я буквально влюбилась в тематику. В то время практически все сводилось к похудению, но уже тогда я понимала, что конкретно похудением заниматься желания нет. Найти себя мне помогли изучения детокс-программ. В последствии с обучения детокс-коучингу началась история Международного института интегративной нутрициологии — одного из самых крупных институтов в России по образованию нутрициологов и специалистов по питанию. А в 2021 году МИИН получил премию «Здоровое питание» в номинации «Лучшая образовательная программа для нутрициологов.

Были ли страхи? Если да, то, как удалось их преодолеть? Поддерживал ли вас кто-то в новом выборе?

Страшно не было. Ведь все происходило не благодаря, а вопреки. Я совершила в жизни ряд кульбитов, которые научили справляться с любыми трудностями. В начале пути, с двумя детьми на руках и с третьим на подходе, я оказалась без поддержки и была вынуждена уехать жить в другую страну, чтобы встать на ноги. На страх и сомнения не было времени, а внутренняя вера убеждала, что я на правильном пути. Если поразмышлять о распространенных страхах нутрициолога, то это в первую очередь страх навредить. Во-первых, у нас в институте очень сильная методическая база, позволяющая избегать какого-либо вреда, а, во-вторых, современный человек ест то, что сложно назвать едой. В таком случае навредить советами про питание овощами, фруктами и цельными продуктами практически невозможно. Еще один страх — не реализоваться. На этот случай у нас в институте предусмотрен специальный курс по ЗОЖ-продюсированию, где мы рассказываем ученикам, как стать востребованным специалистом и в том числе монетизировать полученные знания.

Нутрициология быстро развивается? Насколько за 4 года изменились подходы к решению ключевых вопросов в нутрициологических протоколах?

Четыре года назад нутрициологии в России не существовало. Разрозненно попадались какие-то курсы, но само слово было не сильно популярно. Даже свой курс в течение первых двух лет мы называли «Детокс-коучинг». Это словосочетание я сочинила сама. (Улыбается). Соединила свои знания по детокс-протоколам и лайф-коучингу. Два года назад, когда мы осознали, что проекту пора вырасти, ко мне пришла мысль: «А почему бы не начать популяризировать нутрициологию?». Тогда казалось, что это огромная наука со своей методологией и профессорами, но когда копнули глубже, то выяснилось — мы почти первопроходцы. По факту именно сейчас идет процесс создания интегративной нутрициологии в России. Мы проработали антисахарные программы, программы по ликвидации железодефицита и белкового дефицита, создаем анти-эйдж программы. В свой интегративный подход мы включили пять элементов: непосредственно сама нутрициология, натуропатия, аюрведа, генетика и коучинг.

Каким был ваш первый проект в сфере нутрициологии?

Мой первый проект назывался «Мягкий детокс». Это был курс для моих подписчиков в социальных сетях. Идея была в сочетании легкого детокс-меню и закрытия дефицитов организма. Набралось двадцать человек. Я самостоятельно провела вебинар под названием «Как заставить работать возраст на себя», где рассказала, как на людей воздействуют магний, витамин D и различная еда. Это было здорово. Мне очень не хватало такого заинтересованного комьюнити. По каждой мини-теме я написала отдельные статьи, которые впоследствии легли в основу будущего обучения.