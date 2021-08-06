У нас для вас хорошие новости: кажется, у российской киноиндустрии есть будущее.
Основатели креативного объединения #tesstimfilms Тимур Гарафутдинов и Татьяна Чурилова снимают кино и музыкальные клипы со звездами без головокружительных бюджетов, финансовой поддержки Фонда кино и десятка операторов и звукорежиссеров. Их фильм «Внук» готовится выйти в онлайн этой осенью, а клип на песню «Делай громко» с Катей Лель уже на подходе. Кстати, если вы до сих пор гадаете, зачем инопланетяне похитили зубы Кати Лель, то ответ стоит поискать в музыкальной премьере.
В картине «Внук» вы, условно, работаете как: режиссер, главный актер, автор идеи, сценарист, постановщик и один из композиторов. Как вы совмещали все эти позиции?
Тимур: Необходимо понимать, что TessTimfilms — это молодая кинокомпания. Наше кино — плод работы креативной команды, горящей своим делом. Мы вложили максимум усилий, чтобы создать красивое и, главное, душевное кино. TessTimfilms — это кинокомпания, которая снимает фильмы о важном.
Татьяна: Если отбросить соревновательный принцип и, делать только по зову сердца, то результатнесомненно, получится хорошим и привлечет внимание. Главное — не думать о деньгах. (Улыбается).
Какую цель вы преследовали, снимая фильм на военную тематику?
Тимур: Цель на поверхности — чтобы люди помнили. Нам свойственно забывать, что такое война, о том, как это бывает страшно. Мне не хочется, чтобы подвиг нашего народа просто забыли или переписывали в угоду современным политическим веяниям. Ведь бывает такое, что кто-то снял фильм с определенным подтекстом и это привело к неосознанному выкрикиванию лозунгов на улице. Сейчас любое художественное произведение несет смысл, и, снимая про войну, необходимо быть максимально аккуратным к ее интерпретации.
На какую аудиторию рассчитано кино?
Тимур: Все-таки в большей степени фильм обращен к молодому поколению, поэтому мы его делаем с уклоном и на молодежный сегмент. Сразу хочу оговориться: фильм понятен и прост. Это важно. В нем нет какой-то глубокой подачи, которая может отпугнуть молодого зрителя. История разворачивается на стыке времени и поколений, и начинается все с того, когда дед видит по телевизору парад СС. Он узнает в одном из участников своего врага времен войны, начинает переживать и попадает в больницу. Главный герой, внук, берет на себя ответственность и идет искать фрица. Мы хотели, чтобы зритель смог начать с собой дискуссию и ответить на вопрос: как поступить в такой ситуации?
Татьяна: Фильм не столько про войну, сколько про то, что в мире все взаимосвязано и он совсем не такой большой, как кажется. У всех одни и те же заботы, эмоции и переживания как в России, так и в Германии.
«В КАРТИНЕ «ВНУК» НЕ ЗАНЯТЫ РАСПИАРЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ, НО БЕЗ КУЛЬТОВЫХ АРТИСТОВ, ТАКИХ КАК ЮРИЙ НАЗАРОВ И АНГЕЛИНА ВОВК, НЕ ОБОШЛОСЬ. БОЛЬШИМ СЮРПРИЗОМ СТАЛО УЧАСТИЕ «НОЧНЫХ ВОЛКОВ», В ТОМ ЧИСЛЕ АЛЕКСАНДРА «ХИРУРГА» ЗАЛДОСТАНОВА».
Какие роли вы взяли на себя в производственном процессе фильма?
Татьяна: Сначала я вообще не понимала, что буду там делать. Не было опыта взаимодействия с киноиндустрией на профессиональном уровне. На деле оказалось, что приходится быстро вникать во все сферы, ровно как и в жизни. Продумывание сценария, доработка идей, музыка, монтаж – я работаю со всеми нюансами. Пожалуй, единственное, о чем я не беспокоюсь, это постановка трюков и спецэффектов. Больше всего люблю заниматься музыкальным оформлением. Видимо, сказывается мое прошлое, связанное с музыкальной школой.
Тема съемок фильма или клипа на тему Отечественной войны очень серьезная, здесь можно нарваться на всеобщее осуждение. Вы не опасаетесь критики?
Тимур: У нас не так много военной тематики, и, на мой взгляд, она правильно преподнесена. Мы показываем современного героя с разных сторон, и мне хочется, чтобы этот фильм смотрели как мальчики, так и девочки, потому что каждому из них есть над чем подумать. Отдельно хочется сделать акцент на деталях. Мы постарались сделать фильм зрелищным и качественным с помощью спецэффектов и правильного звука. Понравится картина зрителям или нет, не могу сказать наверняка, но, опираясь на свой вкус, отмечу: фильм получился отличным. Если таких, как я, много, то людям понравится, если немного, то пойдем не в массу, а в субкультуру.
Татьяна, до того, как заняться кино, вы работали в fashion-индустрии. Сейчас интегрировали свой прошлый опыт в новый вид деятельности. Как это помогает вам в создании фильмов?
Татьяна: Мода – очень творческая деятельность сродни актерскому мастерству. Мы с удовольствием придумываем образы сами и предоставляем одежду героям наших клипов и фильмов. Для меня одежда — это прямое отражение внутреннего мира человека. Причем неважно, насколько дорого ты одет. Важны вкус, чувство меры и умение подчеркнуть свои природные качества. Так что fashion — неотъемлемая часть всего нашего творческого процесса.
А почему вы занялись кинопроизводством?
Татьяна: Я с детства люблю театр. Помню, когда к нам приезжали на гастроли столичные актеры, я всегда с удовольствием ходила на спектакли. Потом появилась мечта о режиссуре. Ну а когда мы познакомились с Тимуром и меня покорил его талант, идея клипа «Напиться надо» родилась сама собой. Я поверила в Тимура, а он в меня, и сейчас в нашем творческом тандеме все ограничивается только совместными желаниями и энергией для их воплощения.
«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗРИТЕЛЮ ВСТУПИТЬ В ДИАЛОГ С СОВЕСТЬЮ И ПРОСЛЕДИТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ СОБЫТИЯ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРА».
Ваш тандем с Тимуром кажется очень гармоничным. Как вам работается вместе?
Татьяна: Наш творческий дуэт оказался уникальным в том смысле, что мы не только думаем в одном направлении, но каждый все время находит новые и неожиданные для самих же себя пути для исполнения самых разных задач. Мы привносим что-то новое в процесс, и в 90% случаев решения принимаются обоюдно. Мне кажется, такой редкий творческий союз может случиться только в команде свободных по духу и не обремененных социальными страхами людей.
TessTimFilms занимается и продакшеном музыкальных клипов. Самый свежий ваш проект записан с Катей Лель в Сочи. Расскажите о нем подробнее.
Тимур: С Катей Лель мы знакомы больше пяти лет и давно хотели поработать над совместным проектом. Все началось с песни «Делай громко», которую мы записали вместе полгода назад и все это время думали над идеей клипа. Многие знакомы с историей про Катю и инопланетных существ. Собственно говоря, мы просто экранизировали этот сюжет, тем самым ответив на вопросы зрителей. В Сочи мы делаем клип с креативной командой Svetozar Production House, хотим отдельно их поблагодарить за такое количество по-настоящему крутых идей.
Как вообще в вашей жизни появилась музыка?
Тимур: У меня творческие родители, так что, видимо, это семейное. (Улыбается.) Папа много пел, отчасти его заслуга. А вообще, помню, как в первом классе научился свистеть, а потом все время что-то напевал и так до самой армии. А потом понял: либо с этой музыкой в голове надо что-то делать, либо не петь уже никогда. Так началось творчество как профессия: съёмки клипов, песни для фильмов.
На каких платформах можно будет увидеть фильм и клип?
Тимур: Клип выйдет на YouTube-канале TessTimfilms. Фильм мы планируем показать в онлайн-кинотеатрах. Возможно, отдадим его компании, которая сама будет думать, где и сколько раз показать картину. Заниматься продакшеном и постпродакшеном — это одно, нам как криэйторам не хочется вникать в нюансы менеджмента и маркетинга. Творческий человек не должен быть занят рутинными делами.
Фото: Виктор Павлюткин
Текст: Кристина Труба
Локация: Олимпийский парк Сочи
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