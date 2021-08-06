Тимур Гарафутдинов и Татьяна Чурилова

В картине «Внук» вы, условно, работаете как: режиссер, главный актер, автор идеи, сценарист, постановщик и один из композиторов. Как вы совмещали все эти позиции?

Тимур: Необходимо понимать, что TessTimfilms — это молодая кинокомпания. Наше кино — плод работы креативной команды, горящей своим делом. Мы вложили максимум усилий, чтобы создать красивое и, главное, душевное кино. TessTimfilms — это кинокомпания, которая снимает фильмы о важном.

Татьяна: Если отбросить соревновательный принцип и, делать только по зову сердца, то результатнесомненно, получится хорошим и привлечет внимание. Главное — не думать о деньгах. (Улыбается).

Какую цель вы преследовали, снимая фильм на военную тематику?

Тимур: Цель на поверхности — чтобы люди помнили. Нам свойственно забывать, что такое война, о том, как это бывает страшно. Мне не хочется, чтобы подвиг нашего народа просто забыли или переписывали в угоду современным политическим веяниям. Ведь бывает такое, что кто-то снял фильм с определенным подтекстом и это привело к неосознанному выкрикиванию лозунгов на улице. Сейчас любое художественное произведение несет смысл, и, снимая про войну, необходимо быть максимально аккуратным к ее интерпретации.

На какую аудиторию рассчитано кино?

Тимур: Все-таки в большей степени фильм обращен к молодому поколению, поэтому мы его делаем с уклоном и на молодежный сегмент. Сразу хочу оговориться: фильм понятен и прост. Это важно. В нем нет какой-то глубокой подачи, которая может отпугнуть молодого зрителя. История разворачивается на стыке времени и поколений, и начинается все с того, когда дед видит по телевизору парад СС. Он узнает в одном из участников своего врага времен войны, начинает переживать и попадает в больницу. Главный герой, внук, берет на себя ответственность и идет искать фрица. Мы хотели, чтобы зритель смог начать с собой дискуссию и ответить на вопрос: как поступить в такой ситуации?

Татьяна: Фильм не столько про войну, сколько про то, что в мире все взаимосвязано и он совсем не такой большой, как кажется. У всех одни и те же заботы, эмоции и переживания как в России, так и в Германии.