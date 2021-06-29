Анна Михайлова

У вас очень сильная позитивная аура. Где вы черпаете столько энергии?

Энергия приходит от общения с людьми. Меня сильно заряжают результаты моего позитивного влияния на жизни людей. Иногда мне, как и всем, хочется побыть одной и выступить в роли незримого наблюдателя, но чаще тянет в эпицентр событий. (Улыбается). Красота во всем и умение ее увидеть — дополнительный источник жизненных сил. Я стараюсь получать радость и веселье от всего, что меня окружает. Недавно у меня «на глазах» распустились пионы, превратились из маленьких бутончиков в большие цветы. Это было восхитительно! Примеров подобных простых радостей вокруг не счесть, ведь наш мир полон красоты. Ходьба босиком по траве, купание в прохладном водоеме, творчество, путешествия к океану, посещение бани. Важно любить жизнь и любить себя.

Кто помог вам осознать себя проводником в осознанность?

Все началось с двух моих давних увлечений — пошив нижнего женского белья и черно-белая фотография на тему красоты женщин и женских тел. Одно вытекало из другого и легко совмещалось, но со временем пламя интереса начало затухать. Дошла, как говорится, «до ручки» и в голове родилась громкая мысль «все, хватит!». В духе шутки, когда дошел до дна и снизу постучали. (Смеется). Я прекрасно понимала, есть что-то еще для самовыражения, и сформулировала себе такой вопрос: «Через что я смогу реализовать себя и свои таланты, приносить пользу людям и получать желаемый доход?». Окинула взглядом свою пустую квартиру, в которую только что переехала. Решила, что я полностью готова для принятия новой информации от окружающего мира. Сразу же забыла предыдущий вопрос (смеется), открыла Instagram и наткнулась на пост одного незнакомого человека, за которым мне интересно было наблюдать, где шла речь про незнакомые (на тот момент) понятия Access Bars и Facelift. То ли это была интуиция, то ли судьба — не могу сказать точно, но я начала вчитываться и впитывать с интересом всю информацию. Уже через неделю я нашла тренера и начала обучение. Это можно считать отправной точкой.