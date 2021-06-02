Марина Гордеева

Когда мода и чувство прекрасного вошли в плоть и кровь.
Разве эта life не кайф?
«Гардероб работает как психотерапевт, только круче (гораздо!)»
Что для вас мода и стиль?
Мода и стиль — это в первую очередь вдохновение. Желание меняться у меня в крови, и мода позволяет это делать. Признаться, я не всегда сразу принимаю тренды, но со временем применяю практически все из них. Думаю, желание и умение меняться — это и есть молодость. (Улыбается). Эту способность я больше всего ценю в людях. Для меня мода стоит в одном ряду с музыкой и фотографией. Все это дает поток энергии, которая так важна для полноценной и счастливой жизни.
Что повлияло на формирование вашего стиля?
Актуальность формирует стиль. Я люблю просматривать новые коллекции и вдохновляться ими. Сезонные дизайнерские вещи, безусловно, имеют большой энергетический заряд, ведь мода всегда отражает изменения в обществе. Насмотренность, пожалуй, мой главный ориентир. Правильные блогеры, талантливые дизайнеры, красивые стильные девушки — этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе повестки.
Новые тренды в одном образе — тотал или микс?
На сегодняшний день мое настроение соответствует тотал. Я понимаю, что миксовать идеально сможет только стилист, хорошо знакомый с историей моды и близкий мне по духу. Поиски такого продолжаются. (Улыбается).
В чем находите вдохновение для повседневных образов?
На самом деле каждая вещь в моем гардеробе соответствует определенному настроению и состоянию. Утром я просто задаю себе вопрос: «Какой я хочу быть сегодня?». Доброй, агрессивной, вдумчивой или привлекать к себе взоры. (Смеется). Гардероб работает как психотерапевт, только круче (гораздо!). Если присмотреться повнимательнее к выбору своего лука, можно сделать много выводов, связанных не только с одеждой.
Вам нравится пользоваться услугами стилистов?
Очень нравится. Это всегда неожиданный взгляд на себя. Из белгородских мастеров высоко ценю сотрудничество с Ириной Белокопытовой. Несколько раз был неудачный опыт (но чему можно научиться, не совершая ошибок?). К таким стилистам я, конечно же, не вернусь. Честно говоря, до сих пор не поняла, как надо выбирать стилиста. Важно, и чтобы человек был на одной волне со мной, и знание вопроса было по-настоящему глубоким, а все это выясняется уже в процессе работы.
«Открытость и доверие этому миру, желание понять, прочувствовать все его многообразие, а также стремление быть счастливой — простые принципы каждого моего дня»
А самой выступать в роли стилиста?
Сейчас я стилист для своей дочери Мирославы. Это лучший опыт в моей жизни. Пока ей нравится все, что я для неё выбираю. (Улыбается).
Согласны с утверждением «встречают по одежке»?
С этим утверждением не станет спорить ни один здравомыслящий человек. Именно по одежде мы составляем первое впечатление о человеке и даже приписываем ему определенные качества. Миллионы людей соблюдают дресс-коды каждый день на работе или в школе и миллионы сталкиваются с ним в нерабочее время в ресторанах, ночных клубах, театрах. Некоторые дресс-коды не только запрещают определенную одежду, но и настойчивы в деталях. Специальный документ швейцарского банка UBC предписывает сотрудникам следить, чтобы украшения соответствовали цвету оправы очков. Марк Цукерберг, прославившийся униформой из серой футболки, приписал своему невыразительному гардеробу глубокий смысл: «Я хочу упростить свою жизнь, чтобы мне приходилось принимать как можно меньше решений о чем-либо, кроме того, как лучше служить этому обществу». Но в сенат США он пришел в строгом костюме. На кону было будущее компании, и подчинение принятому там дресс-коду было хорошим способом показать свою готовность сотрудничать.
Вы очень женственная. Как вы это сохраняете, работая в крупной компании на руководящей должности?
Открытость и доверие этому миру, желание понять, прочувствовать все его многообразие, а также стремление быть счастливой — простые принципы каждого моего дня. Всегда стремлюсь жить осознанно. Энергия, в том числе и женская, обязательно будет, если человек понимает, зачем он здесь и сейчас.
Поделитесь инсайтами своего потрясающего преображения?
Действительно, я оставила половину своего веса в прошлом году. (Подмигивает). Несколько лет я не могла замотивировать себя, чтобы уверенно идти к заветной цифре на весах, но желание выглядеть красиво, молодо и модно взяло верх.
Вы всегда выглядите безупречно. Как вам это удаётся?
Спасибо! Думаю, этот комплимент вы сделали мне авансом. (Смеется). Все, что я выбираю в жизни, будь то вещи, отношения или увлечения — по любви. Если доверять себе, то гармония будет верным союзником.
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Мария Бекетова
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