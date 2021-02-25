Марина Сотникова

Что побудило вас выбрать это направление развития карьеры?

Сфера красоты мне интересна с детства. Все мои куклы были причесаны и накрашены, за что спасибо маминой косметичке. Сама я тоже очень любила примерять новые наряды. Надевала длинные сапоги и одежду не по размеру, а потом дефилировала в этом по дому, представляя, что я модель. Мне искренне это нравилось. Школу я закончила с отличием, а университет — с красным дипломом по специальности «мировая экономика». Я всегда смотрела все конкурсы красоты, о которых знала, но мысль об образовании в этом направлении меня не посещала. Волею судьбы первым местом моей работы стал банк. Спустя несколько лет я ушла в декрет, и именно там ко мне пришел главный «инсайт» — «я не наемный работник!» Взвесив свои предпочтения, я начала учиться макияжу. И учусь до сих пор, так как считаю, что знания являются одним из главных ресурсов. Сейчас я в абсолютной гармонии с собой. Дело моей жизни — это мой мир и то, чем я живу и дышу.

Считаете ли вы искусством свою работу?

Безусловно. Не только макияж, но и визаж в целом. Это творческая работа, которая затрагивает глубинные фибры души и позволяет достаточно тонко чувствовать людей. Важно, чтобы образ органично сочетался с внутренним миром человека. В беседе удается понять род деятельности, круг общения, предпочтения по стилю в одежде. Это значительно влияет на результат работы. Иногда люди приходят с конкретной для них задачей, но, к сожалению, она может никак не соответствовать их внутреннему мироощущению и внешним преимуществам. Человек мог просто увидеть вдохновляющий пример на ком-то другом. В таком случае необходимо все сопоставить и направить в нужное русло. Именно тогда результат превышает все ожидания клиента, его настроение улучшается, а любовь к себе растет. Нередко я слышу: «Ого, я могу быть настолько красивой!». Это очень вдохновляет, как и подобает настоящему искусству. Если пяти разным визажистам с одними и теми же инструментами и одинаковой косметикой предложить работу с одной и той же моделью, то получится пять разных работ.

Профессия визажиста как-то коррелирует с психологией?

В современном мире психология стала неотъемлемой составляющей жизни для многих. В моем деле она (психология) практически стала фундаментом. Во время работы я «подбираю ключик» к каждому клиенту. С кем-то необходимо просто помолчать, кого-то нужно выслушать, а иногда ответить советом или рекомендацией на заданный вопрос.

Мне особенно приятно, когда клиенты искреннее благодарят за теплую приятную беседу, за возможность открыться по-настоящему или, как часто говорят, «излить душу». Я действительно счастлива , понимая, что располагаю людей к уютному общению.

Поэтому считаю, что очень часто визажист является по совместительству настоящим психологом, которому клиент порой открывает самые сокровенные подробности своей жизни.