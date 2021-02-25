Профессиональный визажист - психолог современности.
Марина Сотникова @marina_sotnikova_mua и ее искусство преображения личности.
«Визаж – это творческая работа с образом, которая затрагивает глубинные фибры души и позволяет достаточно тонко чувствовать человека»
Что побудило вас выбрать это направление развития карьеры?
Сфера красоты мне интересна с детства. Все мои куклы были причесаны и накрашены, за что спасибо маминой косметичке. Сама я тоже очень любила примерять новые наряды. Надевала длинные сапоги и одежду не по размеру, а потом дефилировала в этом по дому, представляя, что я модель. Мне искренне это нравилось. Школу я закончила с отличием, а университет — с красным дипломом по специальности «мировая экономика». Я всегда смотрела все конкурсы красоты, о которых знала, но мысль об образовании в этом направлении меня не посещала. Волею судьбы первым местом моей работы стал банк. Спустя несколько лет я ушла в декрет, и именно там ко мне пришел главный «инсайт» — «я не наемный работник!» Взвесив свои предпочтения, я начала учиться макияжу. И учусь до сих пор, так как считаю, что знания являются одним из главных ресурсов. Сейчас я в абсолютной гармонии с собой. Дело моей жизни — это мой мир и то, чем я живу и дышу.
Считаете ли вы искусством свою работу?
Безусловно. Не только макияж, но и визаж в целом. Это творческая работа, которая затрагивает глубинные фибры души и позволяет достаточно тонко чувствовать людей. Важно, чтобы образ органично сочетался с внутренним миром человека. В беседе удается понять род деятельности, круг общения, предпочтения по стилю в одежде. Это значительно влияет на результат работы. Иногда люди приходят с конкретной для них задачей, но, к сожалению, она может никак не соответствовать их внутреннему мироощущению и внешним преимуществам. Человек мог просто увидеть вдохновляющий пример на ком-то другом. В таком случае необходимо все сопоставить и направить в нужное русло. Именно тогда результат превышает все ожидания клиента, его настроение улучшается, а любовь к себе растет. Нередко я слышу: «Ого, я могу быть настолько красивой!». Это очень вдохновляет, как и подобает настоящему искусству. Если пяти разным визажистам с одними и теми же инструментами и одинаковой косметикой предложить работу с одной и той же моделью, то получится пять разных работ.
Профессия визажиста как-то коррелирует с психологией?
В современном мире психология стала неотъемлемой составляющей жизни для многих. В моем деле она (психология) практически стала фундаментом. Во время работы я «подбираю ключик» к каждому клиенту. С кем-то необходимо просто помолчать, кого-то нужно выслушать, а иногда ответить советом или рекомендацией на заданный вопрос.
Мне особенно приятно, когда клиенты искреннее благодарят за теплую приятную беседу, за возможность открыться по-настоящему или, как часто говорят, «излить душу». Я действительно счастлива , понимая, что располагаю людей к уютному общению.
Поэтому считаю, что очень часто визажист является по совместительству настоящим психологом, которому клиент порой открывает самые сокровенные подробности своей жизни.
У вас своя школа красоты. Как пришла идея обучать людей?
Я начала обучать достаточно рано, потому что появилось большое количество просьб об этом от людей, обративших внимание на мои работы в Instagram. Многие постоянно интересовались именно обучением, чем и натолкнули меня на мысль делиться знаниями. А затем наступил такой момент в жизни, когда уже душа сама просила начать передавать накопленный опыт. Со временем частные запросы переросли в интерес людей обучаться макияжу как профессии. Я «загорелась идеей» и разработала специальный курс для визажистов, как для начинающих, так и для тех, кто хотел повысить свою квалификацию в индустрии красоты.
Для меня крайне важна демонстрация профессионализма наставника через работы учеников. В моем случае именно так авторский курс привлекает новых людей на обучение. Хочу отметить, что для многих впоследствии освоенная профессия становится основной работой.
Среди моих учеников есть и те, кто открыл свою студию или строит карьеру, уже сотрудничая с известными люксовыми брендами. Я называю это настоящим круговоротом кайфа — наблюдать за успехами своих воспитанников и быть самой еще более счастливой от этого.
Тем не менее регулярное обучение необходимо каждому специалисту. На мой взгляд, это не зависит от стажа работы и опыта. Важное качество — стремление учиться всегда. В мире макияжа и моды все настолько динамично, что затяжная пауза может смыть все заслуги огромной лавиной. Появляется много молодых, талантливых и амбициозных специалистов, которые постоянно вносят в мир красоты что-то новое.
Работаете с мужчинами?
Такое случается, но достаточно редко. В основном обращаются специалисты из event-индустрии: ведущие либо артисты. По моему мнению, в регионах еще бытуют стереотипы о том, что макияж — это исключительно «женская история». На деле же мужской макияж — это просто «легкий фотошоп», избавляющий от лишнего блеска или преображающий проблемные участки кожи.
Можно ли хорошо накраситься в очень сжатые сроки?
Да, можно! Время — это самый ценный ресурс в современных реалиях. Я отработала навык действовать быстро и помогаю освоить это своим ученикам. На мой взгляд, профессиональный визажист должен уметь в режиме ограниченного времени оценить сильные стороны внешности клиента и оперативно подчеркнуть его индивидуальность.
Дочь проявляет интерес к вашей деятельности?
Тема красоты увлекает ее, как и меня, с самого раннего детства. Она уже давно сама выбирает, в чем пойдет на прогулку, а что наденет в ресторан на семейный ужин. При этом у нее получаются потрясающие образы. Могу отметить ее интересные предпочтения в выборе резинок, заколок и других предметов гардероба. Самое главное, что во всем ярко проявляются нюансы стиля и гармонии. С ранних лет Дарина увлекается изобразительным искусством, и, по моему мнению, у нее отлично получается рисовать. Для меня важно быть ей примером всегда и во всем. Видимо поэтому и сфера моей деятельности очень интересует Дарину.
Нам известно, что вы недавно переехали в Белгород и очень хотите реализовать крупный проект. Расскажите о своих планах?
Я действительно хочу создать пространство, которое будет представлять собой настоящий центр удовольствий для прекрасной половины человечества. Своего рода «экосистема», как сейчас принято говорить. Место, где релакс получает и душа, и тело. Особое внимание хочу уделить молодым мамам, которые в современной жизни настолько погружаются в мир детей, что иногда просто хотят в одно мгновение переключиться, отдохнуть и получить заряд новых эмоций. Я и моя команда сможем дать им возможность расслабиться и получить удовольствие от преображения. Это точно не будет салоном красоты в привычном его понимании и представлении. Скорее, речь про атмосферу, в которой каждая женщина ощутит то самое неповторимое «счастье в моменте».
P.S. Название проекта выбрано с определенным смыслом, а также добавлением небольшой «перчинки» и обо всем скажет само за себя. На данный момент это секрет, но я уверена, что проект соберет свою волну внимания и не только. Следите за анонсами и мы скоро обязательно с вами увидимся.
«Очень часто визажист является по совместительству настоящим психологом, которому клиент порой открывает самые сокровенные подробности своей жизни»
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Милена Духненко
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