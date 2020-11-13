Константин Зайнулин

Когда впервые попробовали начать свое дело?

В двадцать три года. Оформлял под ключ кредиты, ипотеки и так далее. В 2008 открылся и в 2008 закрылся. (Смеется). Сразу после этого попал в «Агро-Белогорье», где проработал почти пять лет и дорос до начальника ФЭО. Это была хорошая школа, которая помогла разобраться в бизнес-процессах. Со временем назрела идея собственного дела. Открыл склад для хранения и доставки продуктов в магазины. Мясо, колбасы, сыры… Несколько лет этим занимался, вырос до сети розничных магазинов, благополучно закрыл их все из-за отсутствия рентабельности и ушел в оптовые продажи. На сегодняшний день в моем портфеле несколько бизнес-направлений: бухгалтерия, digital, реклама, прямые продажи и юриспруденция. О последнем расскажу подробнее. Дело в том, что мы обладаем более широкими компетенциями по части оказания юридических услуг, чем многие штатные юристы. Зачастую компании нанимают себе специалиста в определенном направлении, теряя тем самым в функционале. Закрывать все задачи одному — миссия невыполнима. (Улыбается). В юридической компании «Аверс» работает команда юристов, которые справятся с любым вопросом: банкротство, слияние компаний, арбитраж, сопровождение сетевых контрактов, претензионная работа и многое другое. К слову, в арбитраже у нас 100% выигранных дел.

Такой широкий спектр деятельности подразумевает большую ответственность и колоссальный стресс. Что помогает вам справляться с этим?

Это точно! На все нужно очень много внимания и концентрация. Большие объемы стресса испытываю не только я, но и люди, которые помогают мне управлять бизнес-процессами компаний. Когда у тебя одно направление в бизнесе, процесс протекает размеренно и плавно. Здесь же надо реагировать быстро, четко, с эмоциями и в сжатые сроки. Само собой, нужно уметь правильно отвлекаться, чтобы не сойти с ума и не вызывать «скорую» каждые два месяца из-за вегетососудистой дистонии. (Смеется). Я очень ответственный человек, все пропускаю через сердце. Раньше выезжал порыбачить каждый квартал либо в Астрахань, либо в Вологду, но этот год проехался по мне танком. Ситуация обострилась, некоторые города закрылись. Пришлось отдыхать у себя на участке. Разбил палатку рядом с водоемом и погружался в абсолютный релакс.

У вас есть вторая страница в Instagram @zainulin__lr. Было бы здорово узнать об этом подробнее.

На одной из этих палаточных вылазок умудрился подхватить клеща и заболел боррелиозом. В процессе поиска различных способов, чтобы восстановить кишечник, вышел на продукцию LR. Сейчас я занимаюсь созданием бизнес-структуры сообщества людей, которые продвигают продукцию этой компании путем прямых продаж. В компании LR более семисот наименований продукции, представленной в четырех направлениях: биологически активные добавки (витамины, минералы, иммуномодуляторы, пробиотики), уходовая косметика, декоративная косметика и парфюмерия. Качество продукции на высоте. В пользовании все индивидуально и на любителя, как и у любого производителя. Я сам активно использую продукцию LR, пью минералы и питьевые гели на базе алоэ. Сказать, что я чувствую себя хорошо — ничего не сказать.

Многие мои знакомые уже попробовали продукты LR при восстановлении микрофлоры кишечника, в том числе переболевшие коронавирусом и другими болезнями,которые требуют лечения антибиотиками. Эффективность проверена на себе. Все продукты очень достойные, а я тот еще скептик. (Улыбается). Поэтому и развиваю это направление. Препараты внесены в классификатор БАД, у каждого есть свой номер и сертификация. Практически все производится в немецком городе Ален. К слову, с LR открыты многие возможности для улучшения жизни, такие как путешествия, обучение, достойный заработок. Компания дает большие возможности для трудолюбивых и настойчивых людей.

Какие традиции есть в вашей семье?

Есть традиция собираться за большим деревянным столом из Малайзии. У меня большая семья, очень большая. (Улыбается). Практически все дни рождения мы празднуем вместе. Сейчас у меня третий брак. Какие традиции я принес в новую семью? Наверное, само понятие «семья». Это очень осознанный брак. Я отец трех дочерей: Дарины, Насти и Алены. Две от третьего брака и одна от второго. При возможности готовлю на всю семью что-нибудь особенное. Это уже можно назвать традицией.