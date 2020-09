Андрей Померанцев

Нам известно, что вы пришли работать в «Сити Молл» достаточно давно. Как началась эта история?

Я приехал в Белгород десять лет назад и работаю в Управляющей компании с конца 2010 года. Но моя белгородская часть жизни началась раньше. В 2008 году меня пригласил в гости отец – Леонид Львович, который являлся автором концепции и девелопером «Сити Молла». Я влюбился в Белгород и с тех пор стал регулярно приезжать, наблюдал, как шаг за шагом возводится гигантский комплекс. Помню, как в середине строительства грянул финансовый кризис, который обрушил планы предпринимателей по всей стране. Но благодаря поддержке инвесторов, энергии, профессионализму и упорству Леонида Львовича, его лидерским качествам, строительство «Сити Молла» было завершено точно в запланированный срок. Такие гиганты, как McDonalds, New Yorker, М.Видео, «Карусель», «Синема Парк», Colins, поверили в нас и запустили свои первые белгородские проекты в нашем торговом центре.

«Сити Молл» – поистине жемчужина Черноземья. Торговый центр проектировался с таким расчетом, что и через десять, и через двадцать пять лет он останется высокотехнологичным, современным и интересным торгово-развлекательным пространством: много стекла, света, воздуха, высокие потолки и стильный дизайн. Так сказать – «точно в десятку!». По национальной классификации торговых центров России «Сити Молл» получил звание «Молл 21 века» и категорию «ААА» - самую высокую, как пять звезд для отелей. Еще одно почетное достижение в области коммерческой недвижимости – победа в номинации «лучший крупный торговый центр России» в 2011 году в премии CRE AWARDS (Commercial Real Estate Awards) и награда «Золотой кирпич», как «Оскар» для кинематографистов. Это – большая честь для нас и большая ответственность.

Когда-то, побывав на одном из мастер-классов своего отца, я спросил его: «Вот, ты учишь людей, даешь им конкретные советы, а ничего, что ты свои профессиональные секреты им выкладываешь?» Отец рассмеялся и ответил: «Ведь для этого и проводятся мастер-классы, чтобы делиться опытом, только, к сожалению, каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить себя-ленивого. Многие люди и месяца не протянут на той галере, которая называется «Эксплуатация!» Это он процитировал тогда своего любимого Льва Толстого. В данный момент очень даже хорошо понимаю, что значит «много работы», ответственность, необходимость все держать под своим контролем и насколько сложно заниматься этим изо дня в день. Сейчас я работаю в кабинете, который обустраивал еще мой отец. У него на внутренней стороне двери весит мемориальная табличка: «England expects that every man will do his duty» (Англия ждет, что каждый выполнит свой долг), – это флажный сигнал, вывешенный на флагманском корабле адмирала Нельсона перед началом Трафальгарской битвы. Представляете, каждый раз, когда выходишь из кабинета, видишь эту надпись. После этого осознание «обязанности выполнения своего долга» приходит как бы само собой. Я сменил Леонида Львовича на посту Генерального директора полтора года назад, а до этого момента я прошел основательную девятилетнюю подготовку в «Сити Молле», начав с должности дежурного администратора и пройдя все служебные ступени до руководителя Управляющей компании. Со мной работают высококлассные специалисты, многие – со времен строительства торгового центра.

А не страшитесь ли вы такой ответственности?

Знаете, я считаю, что единственное, чего надо страшиться, — это самого страха, как сказал кто-то из великих людей.