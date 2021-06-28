Обновление бизнеса до собственного бренда
От продавца в магазине бытовой химии до создания своего личного бренда одежды. Анастасия Шатерная предприниматель из Белгородской области, стала одним из победителей проекта помощи малому бизнесу в России «Доступно новое обновление» от «Лаборатории Касперского».
Расскажите немного о себе? Как вы пришли к идее открытия своего магазина одежды?
Я живу в небольшом посёлке Красная Яруга Белгородской области и занимаюсь бизнесом с 2010 года, раньше работала продавцом в магазине бытовой химии. Идея об открытии своего дела появилась после разговора с моим начальником. Мы обсуждали, в чем нуждаются женщины нашего населенного пункта. Среди основных запросов были носки, колготки, нижнее белье. Эти вещи можно было купить только в соседнем поселке, на вещевом рынке, до которого нужно было еще доехать.
Также многих волновала проблема подбора красивых и стильных образов для женщин с округлыми формами. По себе знаю, насколько это тяжело. Производители очень редко отшивают одежду для полных девушек, которая бы подчеркнула их достоинства и скрыла недостатки.
Мой директор предложил мне развивать свое дело и выставлять на продажу то, чего действительно не хватает населению.
Поэтому правильно заданный вопрос, полученный ответ на него, разговор с моим руководителем стали первыми шагами к открытию своего дела. Все произошло быстро и спонтанно. Видимо, так и должно было случиться.
Вы являетесь предпринимателем более десяти лет. В любом деле есть переломные моменты. Какие были у вас?
С самого открытия магазина возникли проблемы. Во-первых, нужно было воплотить идею без средств. Начали с нуля. Мой муж встал на биржу труда. Нам выдали пятьдесят тысяч на оформление ИП.
К тому же, у меня не было наставников, которые могли бы помочь, ответить на вопросы, дать совет. Я поняла, что в моем окружении нет таких людей, которые были компетентны и опытны в вопросе предпринимательства.
Ну и, конечно, пандемия имела свои негативные последствия. Я начала отчаиваться, хотелось видеть результат, а его не было. Но мы вынесли урок, главное – не останавливаться и не опускать руки, продолжать работать, и тогда все обязательно получится.
Как вы пришли к идее о пошиве одежды под собственным брендом?
Однажды я искала информацию в интернете и наткнулась на сообщество предпринимателей. Начали общаться. В нашем кругу мы обсуждали, чего хотим от своего дела, и делились нашими мечтами. Я рассказала о своем желании шить женскую одежду: комфортную, стильную, красивую, которая подошла бы всем женщинам. И меня поддержали. Сказали, чтобы я перестала бояться и просто начала делать. Мир должен был узнать о моих желаниях и идеях.
Кроме того, поняла, что мне хочется большего, чем просто заказывать одежду у поставщиков и перепродавать ее. Я сотрудничала как с русскими, так и с иностранными компаниями. Для своих девушек мне хотелось делать что-то уникальное, интересное, то, что не найдешь в масс-маркете. Так из моих желаний и идей родился бренд SUNASHANY.
Вы участвуете в медийном проекте «Доступное новое обновление» от «Лаборатории Касперского». Как узнали о проекте?
Я заменяла всех в магазине: была продавцом, уборщицей, товароведом, лицом магазина. В прошлом году у меня появилась цель - полностью автоматизировать свое дело.
Мой ноутбук и желание знать больше – главные помощники. Всю информацию я получаю из книг, интервью с предпринимателями и из интернета. Начала искать ответы на свои вопросы, как упростить ведение своего дела. Увидела рекламу на YouTube о проекте «Доступно новое обновление» и сразу решила подать заявку.
Поделитесь эмоциями от участия в проекте.
Это самый большой челлендж за всю мою жизнь. Такого адреналина у меня не было никогда. С самого первого звонка не могла поверить в то, что я прошла отбор и являюсь участником этого проекта.
С момента подачи заявки и по сегодняшний день этот проект воспринимаю как вызов самому себе. Это то, что было нужно мне и моему делу. Я ловила каждое слово от наставников, они профессионалы своего дела, давали советы, обратную связь, кейсы.
Как вы боролись со своими страхами?
Я очень осторожный человек по жизни в силу своего возраста и опыта, редко готова идти на риски. Но адреналин, азарт внутри меня помогли решить все проблемы. Я просто выдохнула и поняла, что все идет во благо. После встречи и первого дня съемок осознала, что бояться нечего.
Маленький ребенок делает первые шаги, падает, боится, но все равно поднимается и продолжает изучать новое. Я борюсь со страхами и говорю самой себе, что это только начало большого дела.
Какие ошибки в своем бизнесе обнаружили вы, а на какие указали эксперты?
Часть своих ошибок я уже знала. В современном мире невозможно работать без современных технологий. IT и цифровизация - инструменты, которые есть в арсенале только больших компаний. Так я думала вначале. На проекте узнала, что есть простые методы внедрения цифровых технологий, сбора информации и общения с покупателями.
Кроме того, эксперты помогли вспомнить, с чего все начиналось, мысль, которую я несла за собой. На первом месте должны быть люди, эмоции, любовь. Слушать и слышать людей. Это и есть моя цель.
Цифры, технологии – это легко, этому можно научиться. Тяжело – нести мир, радость людям и не забывать о добре.
Что вас вдохновляет на работу?
У меня захватывает дух, когда вижу счастливых женщин, идущих в наших платьях. У меня вырастают крылья, когда клиентки выбирают мою одежду на важные события: на свадьбу, на годик ребенку, юбилей. Я вижу, что девушкам комфортно и они сами себе нравятся.
Идея денег никогда не была на первом месте. Я хочу, чтобы женщина верила и видела, что она красивая.
У меня часто бывает такое, что когда я закупаю ткань, вижу своих клиенток в новых образах. Начала чувствовать, чего хотят женщины, как их сделать элегантнее и увереннее.
В чем женская сила? Тяжело ли вам вести свое дело?
Внутренняя любовь к этому миру. Можно пережить трудности и невзгоды. Женский стержень – доброта, любовь и свет, которые льются изнутри.
Я не разделяю бизнес на мужской и женский. Трудно будет всегда: когда начинаешь, когда растешь. Легких путей не бывает. Что-то новое всегда связано с риском. Также, я считаю, что фраза «бизнес – значит нечестно» – стереотип навеянный обществом. Когда начинаешь работать сам, то понимаешь, что бизнес - адский труд. Но если ты сильная, то нет ничего невозможного. Если бы не было трудностей, то не было бы и результата. Если бы не было конкурента, то не было бы прогресса. Трудности взращивают характер.
Каким вы видите свой магазин в будущем?
За десять лет я видела, как росли девочки. Они приходили перед своим выпускным и подбирали колготки, а теперь приходят со своими детьми. Я хочу, чтобы этот магазин остался семейным.
Я вижу его как один из любимых и наиболее востребованных магазинов наших женщин. Надеюсь, мы не остановимся и в будущем создадим сеть магазинов.
Мне хотелось бы выйти на маркетплейсы, полностью оцифровать магазин и больше продвигать свою марку одежды на интернет- платформах – эти советы мне дали эксперты в ходе проекта «Доступно новое обновление».
Что можете посоветовать тем, кто только собирается открывать свое дело?
Первый мой совет - не открывать бизнес ради денег. Если хотите свое дело, то должны создавать его от сердца, а не для прибыли. Бизнес должен строиться ради людей. Деньги появятся, когда хорошо сделаешь свое дело. К тому же, когда есть любовь к своему делу, то намного легче справляться с трудностями.
Во-вторых, готовьтесь взять ответственность. Могут быть кризисы, пандемии и другие проблемы. Но все в наших руках. Отчаяние - не спасет бизнес и не продвинет его дальше.
Учитесь новому каждый день. Читайте, ищите информацию. В самом начале я тоже не понимала, что и как делать. Информация не бывает лишней. Прочитайте что-то сейчас, а через время это возымеет эффект.
В нашей истории есть много примеров того, как люди, в которых не верили, становились известными. Они были готовы сдаться, но шли до конца. И их борьба привела к результатам. Ищите вокруг себя людей, которые будут с вами до конца. И оградите себя от тех, кто смеется и не верит в вас. Соберите команду единомышленников, они помогут достичь нужного результата.
Не копируйте чужие идеи. Это не ваш путь. Дорога к открытию успешного бизнеса для каждого индивидуальна. Да, можно скомбинировать, что-то добавить. Но мы никогда не узнаем подводных камней чужих идей.
Скажите себе, что не нужно бояться. Не прекращайте верить в себя. Может сразу и не получится. Если вы сильно верите и говорите об этом, то придет время и будет все так, как должно быть.
Доброта, любовь, мечты - то, на чем держится мир. Станьте открытыми к людям. И помните, что идеи зарождаются из простых вещей.
Смотреть фильм о бизнесе Анастасии Шатерной:
Текст: Мария Вербина
Фото из архива Анастасии Шатерной
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