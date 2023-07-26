Дарья и Ксения

В «Дента Арт» уже на протяжении десяти лет в прямом и переносном смысле дарят людям улыбки. Что помогает принимать правильные решения и гармонично развивать ваше дело?

Ксения:

В основе принятия всех решений всегда должны быть порядочность, человечность и совесть. Маркетинг, бизнес-планы и прочая коммерция — это важно, но второстепенно. В медицине только так. Стремление помогать людям, умение поставить себя на место пациента — зубы ведь есть у всех, и все мы знаем, что такое зубная боль. В сложных и спорных ситуациях я всегда занимаю сторону пациента, так шутят наши доктора. (Улыбается). А я и есть пациент, я не лечу людей. Такая особенность восприятия формируется, если директор клиники сам не является доктором. В нашем коллективе я прислушиваюсь к мнению докторов, так как они все профессионалы. У меня нет ни с кем медицинской конкуренции внутри коллектива, я не давлю авторитетом знаний. Поэтому мне проще вести простой человеческий диалог и выстроить доверительный мост между пациентами и докторами.

Когда заходишь в вашу клинику, то понимаешь, какое это необычное место. Везде красивые картины. Как вы придумали такой концепт?

Ксения:

«Дента Арт» — искусство во всем» — так гласит наш слоган. (Улыбается). У меня всегда было много картин дома и это увлечение перекочевало и в рабочий интерьер. Я все в клинике обустраивала по своему вкусу. Страсть к искусству здесь читается буквально на каждом квадратном метре. Это, к слову, очень помогает некоторым пациентам абстрагироваться от больничных фобий, ведь о медицинском учреждении здесь напоминает только стерильная чистота. Но это не было первичной целью, все-таки я это делала в первую очередь для себя. Ведь это мой второй дом. Да и работать гораздо приятнее в уютной и расслабляющей атмосфере, что подмечают и наши сотрудники. Тот случай, когда делал все, как чувствуешь, а это оказалось фирменной фишкой. (Улыбается).

Дарья:

Я разделяю страсть мамы к искусству и живописи. У меня дома тоже свой маленький выставочный зал. (Улыбается). Это важная часть жизни и я даже не могу представить интерьер квартиры без моих любимых произведений искусства. Соответственно, когда я прихожу на работу, то чувствую себя как дома. Наши постоянные пациенты, кстати, зачастую замечают, если на стенах клиники появилось что-нибудь новенькое. Иногда бывают развернутые мнения, к которым мы прислушиваемся. Мама часто меняет что-то местами или докупает новые картины, или же мы меняем местами домашние картины с картинами из клиники. Это очень динамичный круговорот семейных картин. (Улыбается).