Октябрь во всем мире – месяц особого внимания к сохранению здоровья груди!

Проект Кешер ежегодно проводит кампанию, направленную на привлечение внимая женщин всех возрастов к профилактике и ранней диагностике рака молочной железы.
Девиз нашей кампании 2020 года: «Рак не уходит на карантин! Проверь свою грудь, сохрани жизнь!»
Наша цель - продвижение комплексного подхода к сохранению здоровья груди в экстремальных условиях пандемии COVID-2019.
Сейчас, в условиях пандемии, женщины подвержены стрессу, который влияет на ухудшение их физического и психологического здоровья. Для женского организма долговременное нахождение в стрессовой обстановке может стать триггером к образованию болезней женской репродуктивной сферы. Психоэмоциональное напряжение, снижение стрессоустойчивости, жизнь в постоянном решении необычных проблем и вопросов – все это факторы риска для возможного возникновения рака молочной железы, который и в доковидную эпоху был одним из самых распространенных видов онкологических заболевания среди женщин.
Мы обращаем внимание женской аудитории на особую ситуацию сохранения здоровья молочных желез в условиях пандемии, и совместно с медицинским сообществом предлагаем алгоритм действий:
- уделяйте внимание наблюдению и самообследованию молочных желез, в случае малейших изменений в структуре и их внешнем виде, в случае любых необычных состояний, связанных с грудью, а также при наличии наследственных факторов риска – обращайтесь к семейному врачу или гинекологу, у которого вы регулярно наблюдаетесь. Эти специалисты проведут первичный осмотр, и направят вас к маммологу и на медицинскую диагностику.
- перед посещением медицинского заведения для консультации со специалистом, проведении УЗИ-исследования ил маммографии – обязательно позвоните в регистратуру и запишитесь на прием или диагностику, приходите строго к указанному времени, не создавайте очередей, минимизируйте контакты;
- в медицинских учреждениях, в транспорте и помещениях соблюдайте масочный режим, используйте санитайзеры.
Подробная информация по ссылке.
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