Мария Гонда

Расскажите немного о себе?

Зовут меня Маша Гонда. Я стилист-имиджмейкер. Работаю по художественной методике. Этот подход подразумевает принцип подобия, то есть все, что мы видим в лице человека (характер линий, формы, атмосфера внешности и т.д.) должно отражаться в его стиле. Если вы внимательно посмотрите на великие произведения мирового художественного искусства, то заметите, что их гармоничность достигается именно в повторении линий и форм. А определенная линия просит определенных контрастов и цветов. Всегда привожу в пример картину В. Серова «Девочка с персиками». Она легко всплывает в памяти каждого русского человека. В ней хорошо прослеживается принцип подобия. Поэтому я всегда говорю клиентам две вещи: «Ваш стиль уже написан на Вашем лице» и «Вы больше, чем искусство».

А совсем недавно я стала пробовать себя в fashion style. Заканчиваю сейчас большой курс у Светланы Ивановой в академии PSFA. Мою первую работу уже приняли на публикацию три зарубежных модных журнала, это не может не радовать. Значит, иду в правильном направлении.

Как вы пришли в профессию?

В профессию я заходила очень медленно и степенно. По образованию я актриса. Некоторое время работала в нашем «Курском драматическом театре им.А.С.Пушкина», потом преподавала актерское мастерство в любительских коллективах. Но вот любовь к красоте и стилю со мной была всегда и везде шла лейтмотивом. Когда появилось время и финансовые возможности, я начала проходить небольшие курсы, состояла в клубах стиля. Тогда клиентов еще не брала и даже не задумывалась, что мое увлечение перерастет в профессию. Но близкие и друзья часто обращались ко мне за советами. И вот когда я впервые задумалась, что могла бы стать стилистом, то начала искать серьезную школу, философия которой отвечала бы на все мои вопросы. Например, почему одну девушку вещь красит, а другую девушку эта же вещь портит? Представим, что фигуры у них одинаковые. С цветом то же самое. Даже если приводить пример на себе: «Почему в одном цвете я «вау», а в другом никакая?» Вообще, мой любимый вопрос «почему?» Он помогает дойти до сути. Я интуитивно понимала, что дело в чертах лица, но не понимала, как это работает. История про шмотки меня не устраивала, мне хотелось про уникальность каждой внешности. С такими запросами я искала школу год. Мне хотелось получить не только теорию, но и практику. И после долгих скитаний по социальным сетям, нашла подходящую мне школу в Москве и двух наставников: Екатерину Велищанскую и Марину Милованову. Четыре месяца обучения, невероятные объемы теоретической информации, практика и только потом я начала брать первых клиентов.

Какими навыками должен обладать стилист?

Стилист должен быть очень чутким человеком, открытым, деликатным, эмпатичным. Потому что внешность для каждой человека — это очень непростая тема, а в определенных моментах даже болезненная. Поверьте, комплексы есть у всех. Моя задача — каждому пришедшему показать его природную красоту так, чтобы человек ее принял. Новая одежда — это же не сама цель. Сверхзадача всего этого, чтобы человеку нравилось собственное отражение в зеркале, чтобы человек был уверен в себе. От этого и настроение каждый день хорошее, а от хорошего настроения мы в мир несем только доброе. На шопинге со мной девушки танцуют в примерочных перед зеркалом. Это хороший признак.

Вы быстро понимаете, что подходит человеку?

Это очень индивидуально. На кого-то я смотрю и в первые минуты знакомства мне уже все понятно, а бывают очень сложные внешности, иногда с историзмом в чертах лица. С историзмом работать особенно сложно, потому что если неправильно подберешь стиль, то из королевы можно сделать серую мышку. Также есть этники в лице, и противоречие линий, и унисексуальность. В таких случаях я могу просидеть два-три дня над концепцией стиля и разбором лица для одного человека.

Не для всех работает тема с модными трендами и ультрасовременными луками. Далеко не для всех. Поэтому мне непонятно, когда стилистов учат только тому, чтобы составлять модные образы.

Есть ощущение, что сейчас стилю учат абсолютно все. Какому образованию стилиста стоит доверять?

Я бы доверилась стилисту, который обучался не на двухнедельных курсах или на двухдневном марафоне, а основательно, месяца три-четыре или больше. И желательно, чтобы стилист обучался постоянно, обновлял и дополнял свою базу знаний. И для меня еще важна философия стиля. Стилист — это больше, чем демонстрирующий обзоры из магазинов манекен в блоге.