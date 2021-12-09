Мастер-класс Максима Батырева

Мастер-класс «Менеджер и команда» учитывает всю специфику российских Клиентов и их индивидуальные особенности: эмоциональную закрытость, ранимое эго, экспертную позицию, неумение слышать и дикое желание быть героями. На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с Клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры.



За один день будет разобран пошаговый алгоритм, как совершить одну продажу одному Клиенту