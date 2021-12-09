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Уикенд

Семинар Александра Фридмана «Делегирование. Результат руками сотрудников»

Хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай сам? Известнейший управленческий апокриф – ложное по сути утверждение - отражает не столько самостоятельность и решительность, сколько управленческое неумение и гарантированно превращает руководителя в «бутылочное горлышко» для производительности структуры. Довольно часто руководители склонны минимизировать формат делегирования, ограничиваясь весьма тезисным обсуждением, да ещё и «на ходу». За этим стоят, как неосознанное стремление сделать всё быстрее, так и избыточные ожидания от рвения подчинённых. Итоги, увы, печальны: нет времени на правильный подход, но есть время на исправление.


18 марта 2022 г. 10:00 – 18:00
ул. Николая Чумичова, 30
Конференц-зал бизнес-отеля «Континенталь» 

Организатор: Консалтинговая компания РЕСУРС

 

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