В Белгороде пройдет ярмарка талантов «Блошка»

Здесь пройдут открытые мастерские белгородских художников, пикник для желающих проверить свой разговорный английский, лекторий и мастер-классы. Гостей ярмарки ждет множество авторских изделий: современная керамика, открытки от белгородских иллюстраторов, шопперы, украшения ручной работы и дизайнерская одежда. На ярмарке талантов «Блошка» можно не только приобрести или продать вещи, но и завести новые знакомства, узнать что-то интересное и просто хорошо провести время. Организаторы и участники события следует эко-традициям, поэтому в эти дни будет работать пункт по приему мусора от «Чистого края».
21 августа
17:00 пикник разговорного английского
18:00 мастер-класс по шелкографии
19:00 лекция «Как принять себя и заявить о себе миру» Ольга Рыбина, психолог-аналитик
22 августа
16:00 - 20:00 открытый лекторий: белгородские фотографы и видеоографы расскажут как делать классный контент
17:00 пикник скетч-клуба
18:00 турнир по настольным играм
21 и 22 августа
Парк им. Ленина, возле центра «Октябрь»
Вход: свободный
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