В Белгороде пройдет ярмарка талантов «Блошка»

Здесь пройдут открытые мастерские белгородских художников, пикник для желающих проверить свой разговорный английский, лекторий и мастер-классы. Гостей ярмарки ждет множество авторских изделий: современная керамика, открытки от белгородских иллюстраторов, шопперы, украшения ручной работы и дизайнерская одежда. На ярмарке талантов «Блошка» можно не только приобрести или продать вещи, но и завести новые знакомства, узнать что-то интересное и просто хорошо провести время. Организаторы и участники события следует эко-традициям, поэтому в эти дни будет работать пункт по приему мусора от «Чистого края».