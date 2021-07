Фестиваль Signal в Никола-Ленивце

Фестиваль Signal, объединяющий в своей концепции сразу два направления — музыку и архитектуру. За последние пять лет фестиваль стал главным событием лета для всех любителей электронной музыки. В этом году на четырех сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow — выступят более 100 артистов, включая тех, чьи выступления были перенесены в связи с закрытием границ. В первых строчках лайнапа Signal 2021 уже подтверждены основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс из Уругвая, берлинский диджей и резидент Club Der Visionaere Сонья Мунир, Bruce из Великобритании. Впервые в Россию приедет восходящая звезда техно-сцены из Ливана Нур Джабер. Vladislav Delay будет с новым лайвом совместно с медиа-артистом AGF. Также на Signal — Summer of Haze, Vlada, Nikita Zabelin и Noizar. На сцене Meadow заявлены Shortparis, Аигел, Youra и сольный проект Евы Гурари Mirèle. В большой саб-ивентов организаторы уже объявили событие Popoff Kitchen × Signal 2021 с выступлениями Vale Budino (GER), Rakans (GER), Kirill Shapovalov, Raumtester, Roma Ptashenko, Santa Valentina и Séxstasy.



Традиционно масштабные инсталляции для главных сцен представят команды СЕТАП, SILA SVETA и dreamlaser.



Кроме музыки на Signal — архитектурные и арт-объекты, которые будут построены победителями арт-колла. Архитекторы и художники, получившие грант до 500 тысяч рублей, представят свои работы в четырех категориях — Nature Lifecycle, Connect, Pathway и Hideout.