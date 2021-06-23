В Белгородской области пройдет V фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта»

На холме в Белгородском районе вырастет настоящий город со сторожевой башней, постоялым двором, военным лагерем, верстальными шатрами (это место, где можно записаться в разные службы) и образовательными площадками.
В первые два дня в рамках фестиваля пройдет образовательная часть для школьников и студентов, а в третий день, 11 сентября, музей откроет ворота для всех желающих.
Гостям предложат научиться маршировать в пешем строю, примерить рейтарские латы, заправить пушку настоящим ядром, выковать гвоздь по технологии XVII века и узнать, чем отличается гулявый воевода от ертаульного. А потом грянет бой – историческая реконструкция сражения степных лучников и метких царских стрельцов. Кто кого – увидите сами!
С 9 по 11 сентября
Урочище Большие Кульбаки
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