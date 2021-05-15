В Белгороде пройдет культурный хакатон Welcome Belgorod

В конце мая в Белгороде пройдет первый в городе хакатон по культуре Welcome Belgorod. На конкурс по созданию цифровых решений приедут студенты, разработчики, дизайнеры и все продвинутые IT-cпециалисты со всей области. Участникам предстоит создать уникальное решение, которое позволит интересно и понятно рассказать о туристических объектах и культурных событиях и местах жителям и гостям Белгородской области.

В программе хакатона Welcome Belgorod:

50 часов кодинга;

лекции от приглашённых экспертов;

обратная связь от менторов (наставников);

призы, фирменный мерч и подарки от партнёров;

нетворкинг и коммуникации с коллегами.

Для участия потребуется немногое – собрать команду от 2 до 5 человек и подать заявку до 18 мая до 23:59. Участники должны быть старше 18 лет. Если у вас нет команды, найти единомышленников можно в обсуждениях в официальной группе культурного хакатона «ВКонтакте». Итоговый список команд будет опубликован 19 мая.