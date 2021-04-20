В Белгороде пройдет семейный фестиваль «Матрешка»

В мае в Белгороде пройдет уже второй семейный фестиваль «Матрешка». Это два дня личностного и духовного развития, более 20 различных мастер-классов и тренингов, знакомство с экспертами по психологии, йоге, трансформационным играм, кулинарии, ораторскому искусству и специалистами других сфер, уик-энд на свежем воздухе, сотни новых знакомств, зажигательная вечерняя программа и заряд позитива и хорошего настроения надолго.
Спикеры и тренеры фестиваля:
Светлана Бутенко – психолог, сексолог-консультант, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов России;
Анастасия Яровенко – специалист по наращиванию волос и современным прическам;
Леся Эгерт – трансформационный коуч, эксперт-соматиполог;
Анна Стрелочных – сертифицированный преподаватель по хатха-йоге;
и многие другие.
Рекомендуемая форма одежды – теплая и удобная.
8 и 9 мая
Белгородская область, Маслова Пристань, база отдыха «Аркадия»
По материалам bel.cultreg.ru
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